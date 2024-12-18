Sanal dolandırıcılar yakayı ele veriyor! Visa yapay zeka ile dolandırıcılığa karşı önlem alıyor

Avrupa bnakacılık otoritesi European Banking Authority) ve Avrupa Ödemeler Konseyi (European Payment Council) tarafından hazırlanan son raporlar, anlık ve sürekli para transferlerinde dolandırıcılık oranlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koyarken, dijital ödemeler sektöründe dünyanın lider şirketlerinden Visa bunun önüne geçecek ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Visa'nın Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği pilot uygulama, güncel yapay zeka teknolojilerinin dolandırıcılık nedeniyle her yıl kaybedilen 600 milyon sterlini büyük ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Pilot uygulamadan elde edilen sonuçlar, Visa'nın bankaların gelişmiş dolandırıcılık tespit sistemlerinden geçmeyi başaran hileli işlemlerin yüzde 54'ünü tespit ettiğini ortaya koydu. Visa'nın kanıtlanmış tahmine dayalı yapay zeka teknolojisinin, artan dolandırıcılık vakalarıyla mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlayacağı ve Birleşik Krallık'taki tüketicilerin, işletmelerin ve ekonominin yılda yaklaşık 330 milyon sterlin tasarruf sağlamasına yardımcı olabileceği görüldü.

ÖDEMEDE YAPAY ZEKA DEVREDE

Şirket son olarak Visa Protect for A2A Payments'ı geliştirdi. Ürünle ilgili olarak Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen pilot çalışma, yapay zeka tabanlı ürün ve hizmetlerin, dolandırıcılık girişimlerini daha iyi tespit ederek vakaların azaltılmasına, anlık ve sürekli para transferlerine olan güvenin artmasına katkıda bulunduğunu gösterdi. Visa ve Birleşik Krallık'ın perakende ödeme operasyonlarını yürüten Pay.UK arasındaki pilot iş birliği ile Birleşik Krallık'ta 12 aylık bir dönemi kapsayan milyarlarca perakende banka işlemi (Birleşik Krallık'taki yıllık hesaptan hesaba işlemlerin yüzde 50'sinden fazlası) analiz edildi. Visa'nın geliştirdiği tespit sistemi ile Visa'nın kredi ve banka kartı dolandırıcılığı tespitindeki başarısı, kartsız, anlık ve sürekli para transferlerini de kapsayacak şekilde genişledi. Visa dolandırıcılıkla mücadele etmeye ve ağ güvenliğini artırmaya yönelik teknolojilere, son beş yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu teknoloji yatırımlarının sonucunda, yalnızca 2023 yılında, dünya çapında yaklaşık 30 milyar dolar tutarında dolandırıcılığı önledi. Visa, Visa Protect for A2A Payments'ı Türkiye'deki tüm bankaların kullanımına sunuyor.

KULLANICILARA KORUMA



VISA Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Yapay zeka destekli güvenlik çözümlerimizin, hızla gelişen anlık ödeme dünyasında hem bireylerin hem de işletmelerin gönül rahatlığıyla işlemlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi ise, kartsız ödemelerde dolandırıcılıkla mücadeleye yardımcı olmak için geliştirdiğimiz Visa Protect for A2A Payments'ı kullanıma sunuyoruz. Visa Protect for A2A Payments, yüksek hacimli ve karmaşık ödeme ortamlarında güvenliği sağlamak üzere tasarlandı. Bu çözümümüzle bankalarla iş birliği içerisinde, anlık ödemelere ve para transferlerine yönelik güvenin artmasına katkıda bulunacağımıza ve kullanıcıların dolandırıcılıktan korunmasında önemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.