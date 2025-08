Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek olan RE:PLAY serisinin ilk durağı Ankara olurken, katılımcılar Excalibur G870'in gücünü Forza Horizon 5 arenasında birebir deneyimleme fırsatı yakaladı. Excalibur G870 serisinin sunduğu yüksek performans sayesinde, oyuncular rekabetin sınırlarını zorladı.

RE:PLAY heyecanı Excalibur gücüyle başladı (Takvim.com.tr)

SANAL VE FİZİKSEL DÜNYA EXCALIBUR İLE BİRLEŞTİ

Etkinliğe damga vuran en dikkat çekici deneyimlerden biri ise özel pistte gerçekleştirilen uzaktan kumandalı araç yarışları oldu. Ancak bu araçlar geleneksel yöntemlerle değil, Excalibur G870 bilgisayarlar üzerinden özel olarak geliştirilen bir yazılımla kontrol edildi. Böylece ziyaretçiler, fiziksel dünyadaki yarışları da Excalibur'un gücüyle yönetti. Teknoloji ve eğlencenin buluştuğu bu deneyim, oyun severlerden tam not aldı.

PQUEEN ETKİSİ VE BÜYÜK İLGİ

Etkinliğe katılan sevilen yayıncı Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun varlığı, alana olan ilgiyi artırdı. 1000'den fazla oyun tutkunu, Pqueen ile buluşup hatıra fotoğrafları çekerek etkinliği unutulmaz kıldı.

RE:PLAY TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR

Toplamda 10 fiziksel etkinlikte oyun severlerle buluşacak RE:PLAY'in sıradaki durağı 3 Ağustos'ta Bursa Sur Yapı Marka AVM olacak. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul'da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 10 finalist, büyük ödül olan 500.000 TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye RTX 5000 ekran kartlı Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getiren bu büyük etkinlikte yer almak için hemen https://replaygamefest.com/ adresini ziyaret ederek başvuru yapmayı unutmayın.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

