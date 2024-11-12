Panasonic Connect, TOUGHBOOK cihazlarını Red Hat Enterprise Linux ile sertifikalandırıyor

Sertifika, güvenli Linux tabanlı çözümlere ihtiyaç duyan müşterilere esneklik getirerek kamu kurumları, yükleniciler ve sistem entegratörleri için ideal bir çözüm sunuyor. Birçok sektör, hassas verileri koruyan ve katı güvenlik standartlarına uyan mobil cihazlara ihtiyaç duyuyor. Panasonic Connect Europe'un Mobil Çözümler İş Bölümü, TOUGHBOOK cihazlarını Red Hat Enterprise Linux'ta sertifikalandırmak için dünyanın önde gelen kurumsal açık kaynaklı yazılım çözümleri sağlayıcısı Red Hat ile iş birliği yaptığını duyurdu. Red Hat Enterprise Linux sertifikalı TOUGHBOOK cihazlarının piyasaya sürülmesiyle, müşteriler artık güvenli bir cihaz ortamı söz konusu olduğunda daha fazla seçeneğe sahip.

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