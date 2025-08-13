SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Oyun dünyasında yeni seviye: 300Hz Excalibur 27’’ Gaming Monitör ile tanışın

Casper’ın yeni ürünü Excalibur 27’’ Curved Gaming Monitör, 300Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresiyle en hızlı oyunlarda bile akıcı performans sunuyor. 1500R kavisli ekranı, kullanıcıyı oyunun içine çekerken, HDR10 özelliği ve 400 nit parlaklık seviyesi renklerin en parlak ve canlı haliyle buluşturuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025 , 16:49
Oyun dünyasında yeni seviye: 300Hz Excalibur 27’’ Gaming Monitör ile tanışın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kullanıcılarını daima en son teknolojik gelişmelerle buluşturan ve trendler yaratan Casper, Excalibur 27'' Gaming Monitör'ünü kullanıcılarıyla buluşturuyor. Yeni monitörü, 300Hz ekran yenileme hızı ve 1ms tepki süresi ile oyunlarda gecikmeleri ortadan kaldırıyor. 400 NIT parlaklığı ve Fast VA paneli sayesinde de renklerin en canlı ve net halini sunuyor. 1500R kavisli geniş ekranı, 178*178 görüntüleme açısı ve 16:9 görüntü oranı ise oyunculara adeta oyunun içindeymiş hissi yaşatıyor. Ürün, HDR10 özelliğiyle de göz alıcı renkler ve derin siyahların olduğu ekran deneyimine davet ediyor.

DÜŞÜK MAVİ IŞIK FİLTRESİ GÖZ SAĞLIĞINI KORUR
Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteğiyle donatılan Excalibur 27'' Gaming Monitör, görüntü yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırarak kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Göz sağlığını korumak için de düşük mavi ışık filtresi ve anti-flicker teknolojisi barındırıyor. Oyuncuların verimini artıran Excalibur 27'' Gaming Monitör Monitör; FPS, MOBA gibi rekabetçi oyunlarda kritik avantaj sağlanıyor.

FARKLI CİHAZLARA KOLAY BAĞLANTI İMKANI TANIR
Kullanıcı dostu tasarımıyla da öne çıkan Excalibur 27'' Gaming Monitör, üç tarafı çerçevesiz ince yapısı ve ergonomik stant seçeneğiyle şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Sağlam ayak yapısı sayesinde de sarsılma ve düşmelere karşı ekstra güvenlik sağlıyor. Arka tarafındaki 2 şer adet DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları da farklı cihazlara kolay bağlantı imkanı tanıyor.

AÇIK DÜNYA OYUNLARINDA DA YÜKSEK PERFORMANSLA BULUŞTURUR
Casper Excalibur 27'' Curved Gaming Monitör, sadece rekabetçi oyuncular için değil; açık dünya oyunları sevenler, içerik üreticileri, tasarımcılar için de yüksek performans ve konfor vadediyor. Üst düzey hız, görüntü kalitesi ve estetiği bir arada arayanlar için geliştirilmiş bu monitör, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

Oyunlarda üstünlük sağlayan Excalibur 27'' Gaming Monitör hakkında daha fazla bilgi almak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/excalibur-e27fvc-e-27-curved-oyuncu-monitor-p-165 linkini ziyaret edebilirsiniz.

Yasal uyarıdır: Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: Yarın partimize yeni isimler katılacak
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: Soruşturma derinleştirildi
Türk Telekom
Bakan Fidan’dan YPG’ye son uyarı: Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz
Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… Ben de deliler gibi aşığım size
Çanakkale ve Mersin’de orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: Adaylığım engellenirse…
Trump’tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası
Tekirdağ’da yine su krizi! Bu kez akması tepki çekti
AK Parti 24’üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Suriye’de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke’de özerklik denemesi | Ankara-Şam hattında YPG’ye müdahale hazırlığı
Gazze’de açlığı inkar eden ABD büyükelçisinden skandal sözler! Yemek yerine zayıflama ilacı önerdi
ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!
Togg en çok satılanlar listesinde zirveyi zorluyor! O markaları geride bıraktı
Plan değişti: Acil durumlara karşı park hamlesi | Yer altına acil durum altyapısı | 150 konut detayı
Fenerbahçe’nin Feyenoord zaferini spor yazarları değerlendirdi! Konsantrasyon
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
O hala Taş Bebek! 90’ına merdiven dayayan Gönül Yazar’ın son hali ortaya çıktı!