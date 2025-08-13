Oyun dünyasında yeni seviye: 300Hz Excalibur 27’’ Gaming Monitör ile tanışın

Kullanıcılarını daima en son teknolojik gelişmelerle buluşturan ve trendler yaratan Casper, Excalibur 27'' Gaming Monitör'ünü kullanıcılarıyla buluşturuyor. Yeni monitörü, 300Hz ekran yenileme hızı ve 1ms tepki süresi ile oyunlarda gecikmeleri ortadan kaldırıyor. 400 NIT parlaklığı ve Fast VA paneli sayesinde de renklerin en canlı ve net halini sunuyor. 1500R kavisli geniş ekranı, 178*178 görüntüleme açısı ve 16:9 görüntü oranı ise oyunculara adeta oyunun içindeymiş hissi yaşatıyor. Ürün, HDR10 özelliğiyle de göz alıcı renkler ve derin siyahların olduğu ekran deneyimine davet ediyor.

DÜŞÜK MAVİ IŞIK FİLTRESİ GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteğiyle donatılan Excalibur 27'' Gaming Monitör, görüntü yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırarak kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Göz sağlığını korumak için de düşük mavi ışık filtresi ve anti-flicker teknolojisi barındırıyor. Oyuncuların verimini artıran Excalibur 27'' Gaming Monitör Monitör; FPS, MOBA gibi rekabetçi oyunlarda kritik avantaj sağlanıyor.

FARKLI CİHAZLARA KOLAY BAĞLANTI İMKANI TANIR

Kullanıcı dostu tasarımıyla da öne çıkan Excalibur 27'' Gaming Monitör, üç tarafı çerçevesiz ince yapısı ve ergonomik stant seçeneğiyle şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Sağlam ayak yapısı sayesinde de sarsılma ve düşmelere karşı ekstra güvenlik sağlıyor. Arka tarafındaki 2 şer adet DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları da farklı cihazlara kolay bağlantı imkanı tanıyor.

AÇIK DÜNYA OYUNLARINDA DA YÜKSEK PERFORMANSLA BULUŞTURUR

Casper Excalibur 27'' Curved Gaming Monitör, sadece rekabetçi oyuncular için değil; açık dünya oyunları sevenler, içerik üreticileri, tasarımcılar için de yüksek performans ve konfor vadediyor. Üst düzey hız, görüntü kalitesi ve estetiği bir arada arayanlar için geliştirilmiş bu monitör, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

Oyunlarda üstünlük sağlayan Excalibur 27'' Gaming Monitör hakkında daha fazla bilgi almak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/excalibur-e27fvc-e-27-curved-oyuncu-monitor-p-165 linkini ziyaret edebilirsiniz.

