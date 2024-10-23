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Öğrenciler yük değil performans istiyor! Acer Aspire Lite 16 ince ve hafif yapısıyla ideal

Acer, Aspire Lite 16 ile hafiflik ve bütçe dostu performansı öğrenciler için bir araya getiriyor. Öğrenciler yapay zeka yeteneklerine sırtlarında büyük yük taşımadan sahip olmak istiyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Öğrenciler yük değil performans istiyor! Acer Aspire Lite 16 ince ve hafif yapısıyla ideal

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Acer; günün her anı farklı görevler, okul projeleri ve akademik aktivitelere gömülen öğrenciler ve seçeceği dizüstü bilgisayarda makul fiyat kriterine önem veren kullanıcılar için 16 inç ekrana sahip Aspire Lite 16 (AL16 51P) modelini sunuyor. Verimlilikten ödün vermeden fiyat-performans dengesini sağlayabilen dizüstü bilgisayar arayışındaki öğrencilerin her ihtiyacına yanıt vermek için tasarlanan Acer Aspire Lite 16, ince ve hafif yapısıyla sıklıkla mobil halde olması gereken kullanıcılar için ideal.

FİYAT-PERFORMANS İDEAL DENGE
Hareketli kullanıcıları hedefine alan Aspire Lite 16, hafif gövdesinde günlük aktivitelerin ve bunun da ötesinde çoklu görevlerin gerektirdiği verimliliği garanti eden bir konfigürasyonla geliyor. 12'nci Nesil Intel Core i5-1235U işlemci, 8 GB DDR4 bellek ve 512 GB depolama kapasitesi ile Aspire Lite 16, sosyal medya aktivitelerinden akademik görevlere, internet sörfünden video içeriklerine kadar zengin yelpazeli işlerde kullanıcıların yeni gözdesi olmaya aday.

1.7 KG AĞIRLIĞINDA
180 derece dönen menteşesiyle her koşulda çalışmayı kolaylaştıran Aspire Lite 16, 16:10 en boy, yüzde 86 ekran gövde oranı ve son derece ince çerçeveleri sayesinde üretkenlik için daha fazla alan sağlıyor. Cihaz, 16 inçlik IPS ekranında WUXGA çözünürlük (1920 x1200) ile keskin ve net görüntüler sunuyor. 1.7 kg ağırlığında ve 18.9 mm inceliğinde bir model olan Aspire Lite 16, çantaya atıp her yere beraberinizde taşıyabileceğiniz bir model. Aspire Lite 16, gün boyunca adaptöre bağımlı kalma endişesi taşımadan çalışma imkanı sunan 3 hücreli piliyle hareket halinde günlük verimlilik için harika bir alternatif sunuyor. Üç adet 3.2 nesil USB type-A, bir adet USB type-C, bir adet HDMI 1.4, MicroSD kart yuvası ve Bluetooth desteği de sunan cihaz, çevre cihaz bağlantılarına da imkan tanıyarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

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