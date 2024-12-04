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Kurumlara hız ve maliyet avantajı! RED Hat ve AWS'nin genişletilmiş stratejik iş birliği imzası imzaladı

AWS ve Red Hat iş birliği girişimcilere ve kurumlara daha hızlı ve kolay geçiş, yapay zeka destekli inovasyon, daha iyi ölçeklenebilirlik ve yönetim, maliyet etkin çözümler sunarak iş süreçlerini modernize etme fırsatı tanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Kurumlara hız ve maliyet avantajı! RED Hat ve AWS’nin genişletilmiş stratejik iş birliği imzası imzaladı

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RED Hat ve AWS'nin genişletilmiş stratejik iş birliği, girişimcilere ve kurumlara önemli avantajlar sağlayarak hibrit bulut, sanallaştırma ve yapay zeka (AI) alanlarında dönüşümsel etkiler yaratıyor. Günümüzde birçok kurum, sanallaştırma altyapısında belirsizlikler ve artan maliyetlerle karşılaşıyor. Bu iş birliği, hibrit bulut yönetimini kolaylaştırarak işletmelerin VM (sanal makine) iş yüklerini daha uygun maliyetle taşımasına ve yönetmesine olanak tanıyor. Örneğin; bir fintech girişimi, finansal hizmetlerini hızla ölçeklendirmek için AWS altyapısını kullanabilir. Red Hat OpenShift Virtualization, bu girişimin sanallaştırılmış iş yüklerini AWS'ye taşımasını kolaylaştırır, böylece performans ve maliyet etkinliği artıyor. Red Hat OpenShift AI ve RHEL AI çözümleri sayesinde kurumlar, yapay zeka modellerini daha hızlı ve ölçeklenebilir şekilde geliştirebilir. NVIDIA hızlandırıcıları ve diğer AI optimizasyonları, yüksek performanslı AI projelerini destekler. Örneğin; bir sağlık teknolojisi girişimi, büyük veri analizi ve görüntü işleme için AWS üzerinde Red Hat OpenShift AI kullanarak AI modellerini daha hızlı eğitebilir ve klinik araştırmalarında yenilikçi çözümler sunabilir. Sanallaştırma ve konteynerleştirme iş yüklerinin aynı altyapı üzerinde yan yana çalışması, kurumlara daha fazla esneklik ve uyumluluk sunuyor. Bu, mevcut uygulamalarını modernize etmek isteyen kuruluşlar için kritik bir avantaj sağlıyor. Örneğin; bir e-ticaret firması, yoğun alışveriş dönemlerinde OpenShift Virtualization ile mevcut VM iş yüklerini modernize ederken, aynı zamanda yeni AI destekli öneri motorları gibi konteynerleştirilmiş uygulamaları devreye alabilir.

GEÇİŞ SÜRELERİ AZALIYOR

RED Hat Ansible Automation Platform, büyük ölçekli geçişlerde otomasyonu kolaylaştırarak kurumların iş kesintilerini en aza indirir ve operasyonel verimliliği artırır. Örneğin; bir lojistik şirketi, AWS üzerinde Red Hat OpenShift ile dijital dönüşüm sürecini hızlandırabilir. Ansible Automation Platform sayesinde veri merkezinden buluta geçiş süresi yarı yarıya azaltılabilir. Red Hat ve AWS iş birliği, NVIDIA NIM ve AI hızlandırıcılarıyla birlikte yapay zeka iş yüklerini güvenli ve hızlı bir şekilde dağıtma olanağı sunuyor.

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