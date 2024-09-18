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Kullanıcılara tablet konforu: Okumak için her şey hazır olsun

TCL’in yeni tableti NXTPAPER 14, kullanıcılara hareket halindeyken içerikleri okumaları ve görüntüleri izlemeleri için üst düzey konfor sunuyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Kullanıcılara tablet konforu: Okumak için her şey hazır olsun

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Zengin özelliklere sahip akıllı telefonlar, tabletler ve bağlantılı cihazlarda ekran konusunda öncü olan TCL'in kısa süre önce piyasaya sürülen tableti TCL NXTPAPER 14, NXTPAPER 3.0 teknolojisini büyük ve canlı bir ekranla bütünleştiren öncü bir tablet olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. CES 2024'teki ön gösteriminin ardından TCL NXTPAPER 14 Pro ise hem iş hem de eğlence için tasarlanmış büyük bir 14 inç 2.8K ekran ile piyasaya sunuluyor. Aynı kalitede 2,4K çözünürlüklü 14,3 inç ekrana sahip TCL NXTPAPER 14 tabletin de Ağustos 2024 tarihinden itibaren daha fazla pazara ulaştırılması planlanıyor. Tablet göz konforundan ödün vermeden uygun fiyatlı bir seçenek olarak tüketicilere sunulacak.

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