SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Kripto tarihine lezzetli bir dilim: Paribu’dan 100.000 pizzalık sürpriz!

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu, kullanıcılarını bu kez lezzetli bir sürprizle buluşturuyor. Paribu Pizza günü kampanyası ile kullanıcılarına ikramlar sunuyor. Kampanya ise 22 Mayıs'ta son bulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 17:00 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 17:06
Kripto tarihine lezzetli bir dilim: Paribu’dan 100.000 pizzalık sürpriz!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu, kullanıcılarını bu kez lezzetli bir sürprizle buluşturuyor. Paribu Pizza günü kampanyası ile kullanıcılarına ikramlar sunuyor. Kampanya ise 22 Mayıs'ta son bulacak.

10.000 Bitcoin ile Başlayan Efsane

Kripto dünyasının en keyifli geleneklerinden biri olan Bitcoin Pizza Günü, Paribu ile Türkiye'de artık daha lezzetli bir hâl alıyor. 22 Mayıs'ta kutlanan bu özel gün, kripto tarihine geçen ilk Bitcoin ile yapılan alışverişin yıldönümüne dayanıyor. 2010 yılında bir kullanıcı, 10.000 Bitcoin karşılığında iki pizza siparişi vererek, kripto ile yapılan ilk gerçek dünya işlemini gerçekleştirmişti. Bu tarihi anı yaşatmak ve geniş kitlelere ulaştırmak isteyen Paribu, bu yıl 100.000 kişiye 350 TL değerinde pizza hediye ediyor.

100.000 Kişiye Pizza Ziyafeti!

Kripto dünyasının en lezzetli günü geldi çattı! Paribu, bu yılki kampanyası kapsamında 19-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 100.000 kullanıcıya 350 TL değerinde Yemeksepeti pizza kuponu hediye ediyor. Kullanıcılar bu kuponlarla sadece kampanyaya dahil restoranlardan sipariş verebilecek. Kuponlar, 31 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar geçerli olacak.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar, Paribu uygulamasına giriş yaparak kampanya sayfası üzerinden katılım sağlayabiliyor. Kazananlar, kampanya kapsamında anlaşmalı pizza markalarından ücretsiz olarak pizzalarını sipariş edebilecek.

Katılım şartları neler?

Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Paribu mobil uygulamasından "Fırsatları Gör" bölümünden kampanya kodunu almak

Son 30 gün içinde en az 1.000 TL'lik Bitcoin alım-satımı gerçekleştirmiş olmak

Kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamış olmak.

Kuponlar nasıl kullanılacak?

Kampanya kodları yalnızca Yemeksepeti mobil uygulaması üzerinden ve seçili pizza restoranlarında geçerli olacak. Kuponlar sadece online kredi/banka kartı ile yapılan siparişlerde kullanılabilecek ve başka kampanyalarla birleştirilemeyecek. Paribu, bu etkinlikle hem kripto para tarihindeki önemli bir günü hatırlatmayı hem de kullanıcılarına lezzetli bir sürpriz yapmayı amaçlıyor.

Teknolojiyi Toplumla Buluşturan Paribu Hakkında

2017 yılında kurulan Paribu, milyonlarca kullanıcıya hızlı, kolay ve güvenli kripto varlık işlemleri yapma imkânı sunmanın yanı sıra kültür, sanat, spor ve sürdürülebilirlik projeleriyle toplumsal fayda sağlamayı da amaçlıyor. Şimdi ise lezzeti teknolojiyle buluşturuyor!

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dedi
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e torun tebriği: Gelecek sağlamda
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
İsrail’den Cenin’de Avrupalı diplomatlara saldırı: Heyette Türkler de var! Tel Aviv’den skandal açıklama
Budapeşte hatırası: Başkan Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri böyle poz verdi
ABD’den Suriye’ye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsrail’e net mesaj
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek
ABD istihbaratı İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak dedi! Trump’la büyük kopuş
Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış | Her şey Kamala Harris için
Hal yasasında sona doğru! Fırsatçılara dur denecek! Berat Albayrak yıllar önce dile getirmişti
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!