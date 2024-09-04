KOBİ’lere dijital destek hazırlanıyor

Türkiye İş Bankası ve bulut tabanlı insan kaynakları ve personel yönetim platformu olarak 2 binden fazla şirkete hizmet veren Kolay İK yeni bir iş birliğine imza attı. Buna göre İş Bankası'nın KOBİ'lerin dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında sunduğu DijiKolay platformuna katılan şirketler, Kolay İK'nın personel yönetimine yönelik dijital İK çözümlerinden 12 ay süreyle hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek. Uygulamanın maliyeti bu süre boyunca İş Bankası tarafından karşılanacak.

TEK ÇATI ALTINDA

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, iş süreçlerinin dijitale taşınmasının hem insan kaynağı açısından hem de finansal açıdan firmaların operasyonel yük ve maliyetlerini azaltarak verimliliği artırdığına ve firmaları rekabette öne çıkardığına dikkat çekerek, "Dijitalleşme yolculuğunda olan KOBİ'lere ayrıcalıklı koşullar sunarak e-dönüşüm hizmetlerinden e-ticaret ve e-ihracat çözümlerine, sürdürülebilirlik çözümlerinden yönetsel çözümlere kadar birçok hizmeti tek çatı altında topluyoruz. Her biri kendi alanında uzman iş ortakları ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Ölçek fark etmeksizin tüm işletmelere bire bir aynı hizmeti sunduklarını söyleyen Kolay İK CEO'su Çağlar Yalı ise şunları söyledi: "Kolay İK olarak küçük şirketlerde tek bir kişinin yürütmeye çalıştığı iş yükünü dijital çözümlerle şirket geneline bölüştürerek süreçleri minimize ediyor ve iş yükünü hafifletiyoruz. İş Bankası ile yaptığımız iş birliği ile birlikte daha fazla KOBİ'nin dijitalleşmesine katkı sağlayacağımız için büyük mutluluk duyuyoruz."

