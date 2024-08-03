iPhone 16 ne zaman çıkacak? İLK BİLGİLER SIZMAYA BAŞLADI! iPhone 16 özellikleri, renk seçenekleri nasıl olacak?

Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl gözler iPhone 16'da olacak. iPhone 16'nın ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi yeniliklerle geleceği hakkında pek çok spekülasyon dolaşıyor ve ilk bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri, renk seçenekleri nasıl olacak? İşte merak edilenler!