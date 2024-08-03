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iPhone 16 ne zaman çıkacak? İLK BİLGİLER SIZMAYA BAŞLADI! iPhone 16 özellikleri, renk seçenekleri nasıl olacak?

Her yıl olduğu gibi teknoloji devi Apple kullanıcıların heyecanla beklediği yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesine günler kala teknoloji meraklıları bu yeni cihazın özellikleri ve tasarım detayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak ve hangi yenilikleri beraberinde getirecek? İşte merakla beklenen detaylar!

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 15:35 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:35
iPhone 16 ne zaman çıkacak? İLK BİLGİLER SIZMAYA BAŞLADI! iPhone 16 özellikleri, renk seçenekleri nasıl olacak?

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Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl gözler iPhone 16'da olacak. iPhone 16'nın ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi yeniliklerle geleceği hakkında pek çok spekülasyon dolaşıyor ve ilk bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri, renk seçenekleri nasıl olacak? İşte merak edilenler!

iPhone 16 için geri sayım başladı.iPhone 16 için geri sayım başladı.

İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 16 serisi Apple tarafından Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak. Seri, önceki nesillerde olduğu gibi dört farklı modeli kapsayacak.

iPhone 16'dan ilk sızan görüntüler...iPhone 16'dan ilk sızan görüntüler...

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max. Apple'ın bu yeni serisinde kullanıcıları nelerin beklediği büyük bir merak konusu.

TASARIM VE RENK SEÇENEKLERİ

Apple, iPhone 16 Pro modelinin tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne seren maket görüntülerini paylaştı. İddialara göre, iPhone 16 Pro Max, kullanıcılara koyu siyah bir renk seçeneği sunacak. Paylaşılan maket görüntülerine göre, siyahın önceki modellere göre daha koyu bir tonu tercih edilmiş. Ayrıca beyaz, gri ve yeni bir rose gold renk seçeneğinin de kullanıcılara sunulacağı söyleniyor.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde yeni bir işlem kaplaması kullanarak daha parlak ve çizilmelere karşı daha dayanıklı bir dış yüzey yaratmayı hedefliyor. Bu yeni kaplama, Apple'ın daha önceki modellerinde kullandığı paslanmaz çelik kaplamaya benzer olacak fakat çok daha dayanıklı bir yapı sunacak. Bu sayede cihazlar günlük kullanımda çok daha uzun ömürlü olacak.

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