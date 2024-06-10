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iOS 18 tanıtımı az evvel yapıldı! iOS 18 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? Apple yapay zeka güncellemesi...

iOS 18 özellikleri! Apple, milyonlarca iPhone kullanıcısını merakla bekledikleri bir duyuruyla buluşturdu: iOS 18. Yapay zeka odaklı bu yeni güncelleme, Apple'ın amiral gemisi telefonlarında devrim niteliğinde değişiklikler sunmayı vaat ediyor. Kullanıcılar, iOS 18 ile birlikte akıllı telefonlarının potansiyelini en üst düzeye çıkaracakları bir deneyime hazır olmalılar.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 23:05 Güncelleme 10 Haziran 2024, 23:07
iOS 18 tanıtımı az evvel yapıldı! iOS 18 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? Apple yapay zeka güncellemesi...

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iOS 18'in getirdiği yenilikler arasında, işlevselliği artıran ve kullanıcı dostu bir deneyim sunan özellikler ön plana çıkıyor. Artık iPhone kullanıcıları, günlük yaşamlarını daha kolay yönetebilecekleri bir dizi araca erişebilecekler. Para transferinden uygulama kişiselleştirmesine, çağrı kontrollerinden kilit ekranı özelleştirmesine kadar, iOS 18 kullanıcılarına sınırsız imkanlar sunuyor. İşte iOS 18 özellikleri...

iOS 18 YENİLİKLERİ

Apple Pay ile Para Gönderme: Telefonlarınızı bir arada tutarak Apple Pay üzerinden para gönderebileceksiniz.

Uygulama Renklerini Değiştirme: Uygulamaların rengini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

Face ID ile Uygulama Kilitleme: Uygulamaları Face ID ile kilitlenebilecek.

Gelişmiş Çağrı Kontrolleri: Çağrıları kafa veya el sallayarak açabileceksiniz.

Uydu Mesajlaşma: Sinyaliniz olmadığında uydu üzerinden mesaj gönderebileceksiniz.

Kilit Ekranı Özelleştirmeleri: Kilit ekranındaki varsayılan el feneri ve kamera simgelerini değiştirebileceksiniz.

Apple Haritalar Güncellemesi: Apple Haritalar daha estetik bir görünüm kazanacak.

Zamanlanmış Mesajlar: Atacağınız mesajları ileri tarihler için ayarlayabileceksiniz.

İOS 18 ÇIKIŞ TARİHİ VE DESTEKLENEN MODELLER

İlk iOS 18 beta sürümü WWDC 2024 sonrasında yayınlanacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 lansmanıyla birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

DESTEKLENEN TELEFONLAR

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 13 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone XS, XS Max, XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

YAPAY ZEKA GÜNCELLEMELERİ

Siri'nin daha karmaşık görevleri yerine getirebilme yeteneğinin artması bekleniyor.

Mesajlar uygulamasında yapay zeka, yanıt önerileri sunacak ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak.

Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek, Apple Music ise otomatik çalma listeleri ve akıcı şarkı geçişleri sunacak.

APPLE YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ

Apple, WWDC etkinliğinde yeni yapay zeka özelliği Apple Intelligence'ı duyurdu. Bu özellik, bağlam odaklı bildirimler, yapay zeka ile görüntü oluşturma ve uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi özellikler sunuyor. Apple, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağını ve gizliliğin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Apple Intelligence, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha zengin ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

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