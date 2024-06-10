iOS 18 tanıtımı az evvel yapıldı! iOS 18 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? Apple yapay zeka güncellemesi...

Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek, Apple Music ise otomatik çalma listeleri ve akıcı şarkı geçişleri sunacak.

APPLE YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ

Apple, WWDC etkinliğinde yeni yapay zeka özelliği Apple Intelligence'ı duyurdu. Bu özellik, bağlam odaklı bildirimler, yapay zeka ile görüntü oluşturma ve uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi özellikler sunuyor. Apple, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağını ve gizliliğin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Apple Intelligence, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha zengin ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.