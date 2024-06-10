iOS 18 tanıtımı az evvel yapıldı! iOS 18 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? Apple yapay zeka güncellemesi...

İOS 18 ÇIKIŞ TARİHİ VE DESTEKLENEN MODELLER
İlk iOS 18 beta sürümü WWDC 2024 sonrasında yayınlanacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 lansmanıyla birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
DESTEKLENEN TELEFONLAR
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 13 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone XS, XS Max, XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)
YAPAY ZEKA GÜNCELLEMELERİ
Siri'nin daha karmaşık görevleri yerine getirebilme yeteneğinin artması bekleniyor.
Mesajlar uygulamasında yapay zeka, yanıt önerileri sunacak ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak.
Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek, Apple Music ise otomatik çalma listeleri ve akıcı şarkı geçişleri sunacak.
APPLE YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ
Apple, WWDC etkinliğinde yeni yapay zeka özelliği Apple Intelligence'ı duyurdu. Bu özellik, bağlam odaklı bildirimler, yapay zeka ile görüntü oluşturma ve uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi özellikler sunuyor. Apple, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağını ve gizliliğin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Apple Intelligence, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha zengin ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.