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İçerik üreticileri güç kaynağına yakın olmayı amaçlıyor!

Sony, NP-FZ100 pil kullanan Alpha serisi ve Cinema Line kameralar için içerik oluşturucuların giderek artan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan iki yeni kamera güç kaynağı ürününü piyasaya sürüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
İçerik üreticileri güç kaynağına yakın olmayı amaçlıyor!

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Sony, NP-FZ100 pil kullanan Alpha serisi ve Cinema Line kameralar için içerik oluşturucuların giderek artan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan iki yeni kamera güç kaynağı ürününü piyasaya sürüyor. Bu ürünlerden ilki olan BC-ZD1 pil şarj cihazı, iki pili aynı anda şarj edebilirken, DC-C1 DC çoğaltıcı ise harici bir güç kaynağından doğrudan kamera gövdesine güç sağlayabiliyor.
Sony, orijinal pil ürünleri de dahil olmak üzere güç çözümleri yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Bu sayede daha uzun süreli fotoğraf-video çekimine olanak sağlayıp, içerik oluşturucular için daha verimli iş akışına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sony'nin yüksek kapasiteli NP-FZ100 pilleri için yüksek hızlı şarj cihazı olan BC-ZD1, 30W veya daha yüksek çıkışlı USB Power Delivery (PD) uyumlu bir güç kaynağına ve USB PD destekli (3A) veya daha yüksek akımlı bir USB kablosuna bağlandığında iki pili aynı anda yaklaşık 155 dakikada tam şarj edebiliyor. USB PD uyumlu güç kaynağına bağlandığında iki NP-FZ100 pili aynı anda ve hızlı şekilde şarj edebiliyor. İki NP-FZ100 pil yaklaşık 155 dakikada hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.
DC-C1 DC çoğaltıcı, USB PD (65 W veya daha fazla) uyumlu AC adaptörü ve USB PD destekli (5 A) USB kablosu gibi harici bir güç kaynağı kullanıyor. NP-FZ100 veya NP-FW50 şarj edilebilir pil paketleriyle uyumlu kameralara sürekli ve güvenilir güç sağlayarak uzun çekimler veya akış sırasında istikrarlı bir güç kaynağı sağlıyor.

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