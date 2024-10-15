HP’den yapay zeka ile iş yapmayı seven dizüstü bilgisayar

Teknoloji uzmanlarının ve iş danışmanlarının bulut dahil çalıştıkları her yerde yoğun iş akışlarının üstesinden gelmelerini kolaylaştıran teknoloji çözümleri iş yapmayı kolaylaştırıyor. HP'nin ticari PC serisindeki ilk EliteBook X olan bu cihaz, içerik üretimini kolaylaştırıyor.

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HP, içerik oluşturma, veri analizi ve yapay zeka destekli uygulamalar için yüksek performanslı bilgi işleme gereksinimi olan ileri düzey kullanıcılar için, 64 GB LPDDR5x RAM'de etkileyici bir 8000 Mb/ sn ile bir bellek mimarisi geliştirdi. Bilgisayar ayrıca, zorlu iş yükleri için 55 TOPS'a kadar NPU performansı sağlayan yeni nesil AMD Ryzen PRO işlemciden de yararlanıyor . 1 HP Smart Sense, 40 W Termal Tasarım Gücü (TDP) ve çift turbo yüksek yoğunluklu fan ile eşleştirildiğinde, serin ve sessiz performansla hızlı yanıt süresi sağlıyor.

Daha doğru varlık algılama ve uyarlanabilir karartma için cihazın yapay zeka ile geliştirilmiş yeni web kamerası sensörüyle toplantıları her yerden yürütebiliyor ve özgün bir şekilde görünebiliyorsunuz. Poly Studio ile ses ayarı, ses netliğini optimize etmek için yapay zeka gürültü azaltma ve HP Dinamik Ses Seviyelendirme ile kristal netliğinde konferans deneyimleri sağlıyor. Kuantum korsanlığı korumasına sahip ilk yeni nesil yapay zeka bilgisayarı, performanstan ödün vermeden en hassas verileri koruyor. Wolf Security, CPU'yu tüm gün üretkenlik için korumak üzere işlemci yoğun güvenlik görevlerini NPU'ya aktarıyor. HP'nin Uç Nokta Güvenlik Denetleyicisi, cihazı gelişen tehditlere karşı geleceğe hazırlıyor ve meraklı gözler tespit edildiğinde kullanıcıları uyarmak ve gerekirse ekranı otomatik olarak bulanıklaştırmak için yapay zeka destekli bir web kamerası sensörünü kullanan izleyici algılama gibi özellikler cihazda bulunuyor.