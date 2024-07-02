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GTA 6 gemileri yaktı! Karar verildi ilk çıkış tarihiyle birlikte artık...

Rockstar Games oyun dünyasının en çok beklenen devam oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) çıkış tarihini nihayet açıkladı. Uzun süredir dedikodu ve tahminlere konu olan bu büyük duyuru, oyun severler arasında büyük bir heyecan yarattı.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:35 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:35
GTA 6 gemileri yaktı! Karar verildi ilk çıkış tarihiyle birlikte artık...

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Daha önce 2025 yılında piyasaya sürüleceği belirtilen GTA 6 için net bir tarih verilmemişti. Ancak, Rockstar Games'in sahibi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "GTA 6'yı 2025 sonbaharında teslim edeceğiz, oldukça güveniyoruz" dedi ve oyunun Ekim ile Kasım ayları arasında oyun severlerle buluşacağını ifade etti.

KARAR VERİLDİ

GTA 6, ilk etapta PlayStation ve Xbox konsolları için piyasaya sürülecek. Bilgisayar oyuncuları ise biraz daha sabırlı olmak zorunda zira bilgisayar versiyonu konsol sürümlerinden tam bir yıl sonra, 2026 sonbaharında kullanıma sunulacak.

GTA 6 İLK RESMİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Grand Theft Auto 6, henüz piyasaya sürülmeden önce bile, PlayStation tarafından "2024 ve Sonrası İçin En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kazandı.

Bu ödül, oyunun ne kadar büyük bir merak ve ilgiyle beklenmekte olduğunu gösteriyor.

Bu duyurular, GTA serisinin devamı için sabırsızlanan oyun severler için oldukça heyecan verici. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi ve belki de oyun içi görüntülerle beklentiler daha da artacak.

GTA 6 Rockstar Games'in şimdiye kadar üzerinde çalıştığı en büyük projelerden biri olarak değerlendiriliyor ve oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun dünyasında yeni bir dönem başlayacak.

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