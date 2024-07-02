GTA 6 gemileri yaktı! Karar verildi ilk çıkış tarihiyle birlikte artık...

Daha önce 2025 yılında piyasaya sürüleceği belirtilen GTA 6 için net bir tarih verilmemişti. Ancak, Rockstar Games'in sahibi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "GTA 6'yı 2025 sonbaharında teslim edeceğiz, oldukça güveniyoruz" dedi ve oyunun Ekim ile Kasım ayları arasında oyun severlerle buluşacağını ifade etti.
KARAR VERİLDİ
GTA 6, ilk etapta PlayStation ve Xbox konsolları için piyasaya sürülecek. Bilgisayar oyuncuları ise biraz daha sabırlı olmak zorunda zira bilgisayar versiyonu konsol sürümlerinden tam bir yıl sonra, 2026 sonbaharında kullanıma sunulacak.
GTA 6 İLK RESMİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Grand Theft Auto 6, henüz piyasaya sürülmeden önce bile, PlayStation tarafından "2024 ve Sonrası İçin En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kazandı.