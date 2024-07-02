GTA 6 gemileri yaktı! Karar verildi ilk çıkış tarihiyle birlikte artık...

Bu ödül, oyunun ne kadar büyük bir merak ve ilgiyle beklenmekte olduğunu gösteriyor.

Bu duyurular, GTA serisinin devamı için sabırsızlanan oyun severler için oldukça heyecan verici. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi ve belki de oyun içi görüntülerle beklentiler daha da artacak.

GTA 6 Rockstar Games'in şimdiye kadar üzerinde çalıştığı en büyük projelerden biri olarak değerlendiriliyor ve oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun dünyasında yeni bir dönem başlayacak.