Gençlere özel Excalibur laptoplarda  %10 indirim fırsatı!

EXCALIBUR GAMING LAPTOPLARDA %10 İNDİRİM FIRSATIYLA GELECEĞİN GÜCÜ SENDE!

Günümüzde güç ve performans, hem oyuncuların hem de profesyonellerin aradığı başlıca özellikler haline geldi. Oyun tutkunlarının ve profesyonellerin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermesi için özel tasarlanan Excalibur dizüstü bilgisayarları güç ve yüksek performansı bir arada sunuyor. En yeni nesil işlemciler ve gelişmiş grafik kartlarıyla donatılan Excalibur dizüstü bilgisayarlar, birbirinden farklı sunduğu konfigürasyon seçenekleriyle kullanıcılar tarafından özelleştirilebiliyor. Güç ve performansa, trend tasarımlarla ulaşma hayali kuran birçok kullanıcının tercihi olan Excalibur, gençlere ithaf ettiği "Geleceğin Gücü Sende" kampanyası ile herkesin dikkatini çekecek. 31 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek kampanya, casper.com.tr'de geçerli olmak üzere tüm Excalibur dizüstü bilgisayarlarda %10 indirim fırsatı sunuyor.

Üstün Performans Sunan Excalibur Dizüstü Bilgisayarlarda Kampanya

Üretkenlik ve verimliliğin yüksek düzeyde olması için bilgisayarda performansa, güce ve mobilizasyona ihtiyaç duyan kullanıcılara özel indirim fırsatı Excalibur'dan geldi. Bu alandaki en son teknolojik donanımları sunan Casper, güç ve performansta üst segment arayışında olan oyuncu ve profesyonellere yönelik geliştirdiği Excalibur dizüstü bilgisayarlarında 31 Mayıs tarihine kadar bir indirim kampanyası başlattı. "Geleceğin Gücü Sende!" sloganıyla duyurulan kampanya, casper.com.tr üzerinde yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Performansın Tanımını Yeniden Yazan Excalibur G911



Hem oyuncular hem de profesyonel kullanımlar için üstün performans sağlayan Excalibur G911, standartların dışında 16" 16:10 çerçeve yapısına sahip bir ekran barındırıyor. Excalibur G911, 240 Hz yenileme hızı ile en zorlu oyunlarda dahi yüksek FPS değeriyle, oyun tutkunlarına oyun deneyiminin hazzını sonuna kadar yaşatıyor. Wide-QHD Panel, 2560x1440 yüksek çözünürlüğü ve 500 NIT %100 sRGB ekran skalası detaylarına sahip G911 ile oyunlarda daha gerçekçi görüntüler elde edebiliyor.



Hızlı ve Akıcı Oyun Deneyimi Excalibur G870 ile Mümkün



Kullanıcıların bilgisayarlardaki en temel tercihlerinin başında performans ve tasarım geliyor. Yüksek grafik performansı ve metal gövde yapısıyla fark yaratan Excalibur G870, gücünü 13. Nesil Intel i5 ve i7 işlemciden alıyor. Hem güçlü bir bilgisayar isteyen hem de estetikten taviz vermek istemeyen kullanıcılara hitap eden Excalibur G870, 89 adet fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki 2 adet akıllı turbo fanı ile gücünü üstün soğutma yapısı ile destekliyor. Isınmaları minimuma indiren bu ikiz fanlı yapısı sayesinde, sıcak havanın tahliyesini ve soğuk havanın içeriye alınmasını çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor.





Ultra Hızlı Ekrana Sahip Excalibur G770 ile Oyuncular Bir Adım Önde



5,5 mm incelikteki ekran çerçevesi ve 23 mm incelikteki şık metal kasa tasarımına sahip olan Excalibur G770, 15.6" büyük ekran boyutuna rağmen ergonomik kompakt kullanım sunuyor. 144HZ 15.6" FULL HD IPS ekran ile ultra hızlı senkronizasyon sağlayan G770, 250 NIT ekran parlaklığı, anti-glare teknolojisine de sahip. 12. Nesil işlemcilerle birlikte, 120W adaptörler yerine 150W adaptörlerin kullanıldığı G770'te kullanıcılar, daha yüksek FPS değerlerine ulaşarak rakiplerinden bir adım önde oluyor.

Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına binlerce konfigürasyon seçeneğiyle cevap veren Excalibur, Mayıs sonuna kadar casper.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde %10 indirim fırsatı sağlıyor. Excalibur G911, G870 ve G770 gaming laptop modellerinde geçerli olan %10 indirim avantajından yararlanmak için https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari linkini ziyaret edebilirsiniz.



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