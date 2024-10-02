Excalibur üniversitelerde ‘oyunda güç budur’ diyor

Yeni eğitim döneminde öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmayı hedefleyen Casper, 07-25 Ekim tarihleri arasında, Tükiye'nin dört bir yanındaki 15 farklı üniversitede gerçekleşecek "Back to School" etkinlik serisinde, oyun ve performans bilgisayarı Excalibur'la yer alacak.



İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Isparta gibi önemli şehirlerde toplamda 3.500 km yol kat edilerek gerçekleştirilecek etkinlikler, gençlerin akademik hayatına renk katmayı ve sosyal bağlantılarını geliştirmeyi hedefliyor. Üç hafta sürecek etkinliklerle teknoloji dünyasına dair yeni bilgiler öğrenme fırsatı yakalayacak öğrenciler, aynı zamanda Excalibur'un yüksek performans sağlayan bilgisayarlarını deneyimleyecek ve ödüllü aktivitelerle üniversite hayatına keyifli bir başlangıç yapma imkanı bulacak.

TEKNOLOJİ MERAKLISI GENÇLER İÇİN ÖZEL FIRSATLAR

'Back to School' etkinlik serisi, Casper'ın teknolojik çözümlerini daha yakından tanımak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunacak. 7-25 Ekim tarihleri arasında 3 hafta boyunca sürecek bu etkinlikte, 600 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Etkinlik alanlarında Excalibur bilgisayarlarla en güncel teknolojileri yakından deneyimleme fırsatı bulacak öğrenciler, eğlenceli etkinliklerle de çeşitli hediyeler kazanma imkanı yakalayacak.



Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman

"YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE TEKNOLOJİK BİR BAŞLANGIÇ"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Casper olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinin yanında olarak, öğrencilerin eğitim dönemine başlarken hem eğlenmelerini hem de teknolojiye olan ilgilerini artırmayı amaçladık. Biliyoruz ki akademik hayatın yoğunluğuna hazırlanırken, böyle etkinliklerle üniversiteli gençlerimiz eğleniyor ve eğitim programlarına daha motive hazırlanabiliyor. Excalibur'un sunduğu üstün performanslı bilgisayarlarımızla gençlerin hem akademik başarılarına hem de oyun dünyasına olan ilgilerine dokunmak istedik. 'Back to School' etkinlik serisi kapsamında sunduğumuz deneyimler, onların eğitim hayatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, sosyal bağlarını güçlendirecek ve üniversite ortamında eğlenceli bir şekilde teknolojiyle buluşmalarını sağlayacak. Etkinlik boyunca sunacağımız sürpriz hediyeler ve ödüllü aktivitelerle ile gençlerin Casper ile keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.



Casper'ın 'Back to School' etkinliği kapsamında, 7 – 25 Ekim tarihleri arasında yer alacağı üniversiteler;

1. 07.10.2024 – İstanbul – İstanbul Üniversitesi / Avcılar Kampüs

2. 08.10.2024 – İstanbul – İstanbul Teknik Üniversitesi / Maslak Kampüs

3. 09.10.2024 – İstanbul – Yıldız Teknik Üniversitesi / Davutpaşa Kampüs

4. 10.10.2024 – İstanbul – Beykent Üniversitesi / Beylikdüzü Kampüs

5. 11.10.2024 – İstanbul – Haliç Üniversitesi / 5. Levent Kampüs

6. 14.10.2024 – İstanbul – Doğus Üniversitesi / Dudullu Kampüs

7. 15.10.2024 – İstanbul – Medipol Üniversitesi / Kavacık

8. 16.10.2024 – Ankara – Ankara Üniversitesi / Gölbaşı Kampüs

9. 17.10.2024 – Ankara – Çankaya Üniversitesi / Etimesgut Kampüs

10. 18.10.2024 – Ankara – Gazi Üniversitesi / Merkez Kampüs

11. 21.10.2024 – Ankara – Akdeniz Üniversitesi / Merkez Kampüs

12. 22.10.2024 – Isparta – Süleyman Demirel Üniversitesi / Merkez Kampüs

13. 23.10.2024 – İzmir – İzmir Yüksek Tek. Ens. / Urla Kampüs

14. 24.10.2024 – İzmir – Ege Üniversitesi / Bornova Kampüs

15. 25.10.2024 – İzmir – Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Çeşmeler Kampüs







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