Erişim engeli kalktı mı? BTK son dakika sosyal medya erişimi açıldı mı? Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok, Twitter...

Ankara'da yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi. Instagram, YouTube, Twitter (X) ve TikTok gibi platformlara girmeye çalışan kullanıcılar yavaşlama ve erişim hatalarıyla karşılaşıyor.
Fotoğraflar: AA
SOSYAL MEDYADA ERİŞİM SORUNLARI
Ankara'da yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi. Instagram, YouTube, Twitter (X), TikTok ve Facebook gibi platformlara girmeye çalışan kullanıcılar yavaşlama ve erişim hatalarıyla karşılaşıyor.
ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre erişim engelinin kalktığı ve platformların açılmaya başlandığı iddia ediliyor.