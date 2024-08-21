Ekip çalışmasına yapay zeka katkısı: ViewSonic’ten ’TeamOne’

Yapay zeka teknolojisi geleceğin sınıflarını ve ofislerinin yeniden tasarlanmasını sağlayacak çözümler sunuyor. ViewSonic, yapay zeka destekli işbirliği yazılımı TeamOne'ı tanıttı. ViewSonic'in "Geleceğin Toplantı Odası" ve "Geleceğin Sınıfı" çözümlerinin bir parçası olan TeamOne, ekipler arasında fikir oluşturmayı ve planlamayı destekleyerek uygulama alanlarının gelişimine katkıda bulunuyor. TeamOne ayrıca, gelişen dijital iş birliği alanını desteklemek için yapay zeka işlevleriyle her türlü iş ve yüksek öğrenim ortamına sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.

COĞRAFİ SINIRLAR KALKIYOR

Modern ekip çalışmasının karşılaştığı coğrafi sorunları ortadan kaldıran TeamOne ile farklı sistemler ve gerçek zamanlı etkileşim özelliklerinin eksikliği gibi zorlukların üstesinden geliniyor. Bir iş birliği yazılımı olarak konumlanan TeamOne, bu sorunlara karşın iş akışını optimize etmek için çok yönlü şablonlar, sonsuz bir tuval ve çok sayıda interaktif araç içeren gerçek zamanlı dijital tahta gibi özellikleri ile yüksek erişilebilirlik ve birleşik tarayıcı tabanlı bir çalışma alanı sunuyor. ViewSonic'in ViewBoard interaktif ekranlarıyla çalışırken, toplantı verimliliğini artırmak için katılımcıların gerçek zamanlı olarak sezgisel olarak birliktelik oluşturmalarına olanak tanıyan TeamOne, yapılan çalışamların otomatik olarak panoya kaydedilmesi ve her zaman her yerde geriye doğru izlenebilme imkanı tanıyor. TeamOne sahip olduğu özellikler ile ekiplerin karmaşık projeleri görsel olarak yönetmesini sağlarken, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve hibrit ekip çalışmasında iş birliğine dayalı deneyimi geliştirmesine de yardımcı oluyor.

ARTAN ÜRETKENLİK ORTAMI

TeamOne, not özetleri ve dijital el yazısı dönüştürme gibi yapay zeka işlevleriyle kullanıcılara destek verirken, notları düzenlemek için harcanan zamanı da azaltıyor. Beyin fırtınası fikirlerini ve toplantı öğelerini not etmek için dijital yapışkan notlar sunan yazılım, tek tıklamayla "yapay zeka özetleme" özelliğini kullanarak, önemli noktalara hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca dokunmatik ekranlardaki iş akışını daha verimli bir şekilde kolaylaştırmak için TeamOne, tuval üzerindeki tüm el yazısı akış şemalarını yalnızca birkaç saniye içinde düzenlenebilir nesnelere dönüştürmek için yapay zekadan yararlanıyor. Bu da düzenleme sürecini basitleştirirken, şekilleri ve metni manuel olarak ayarlama ihtiyacının azalmasını sağlıyor.