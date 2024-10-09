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Casper’dan oyun tutkunları ve profesyoneller için Web’e özel ayrıcalıklı avantajlar!

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, kullanıcıların hayalindeki teknolojiyi her zaman kolaylıkla deneyimleyebilmesi için uzun soluklu bir kampanya başlattı. Web sitesine özel, çeşitli dönemlerde hem profesyonelleri hem de oyun tutkunlarını heyecanlandıran avantajlar sunacak olan Casper, belirli bir süre için Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda ve monitörlerde %15’e varan indirim seçenekleri sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:11 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:11
Casper’dan oyun tutkunları ve profesyoneller için Web’e özel ayrıcalıklı avantajlar!

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Türkiye'nin teknoloji markası Casper, teknolojik ihtiyaçları performans ve kaliteden ödün vermeden, her ihtiyaca göre kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Casper.com.tr adresine özel, çeşitli dönemlerde sunacağı birçok avantajı kullanıcılarıyla buluşturacak olan Casper, Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda ve monitörlerde belirli bir süre için %15'e varan indirim sunuyor. Kullanıcıların güç ve mobilite ihtiyacını, her zaman kolay ödeme seçenekleriyle destekleyen Casper, Ekim ayına özel Garanti kredi kartlarında 6, Axess kredi kartlarında ise 4 taksit imkanı sağlıyor.

Profesyoneller İçin Tasarlanmış Yüksek Performans

Günlük kullanım ve iş hayatına yönelik tasarlanan Nirvana bilgisayarlar ve monitörler, profesyonellerin iş yükünü hafifleten avantajlar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, verimliliği artıran Casper Nirvana X700, X600 ve C550 dizüstü bilgisayarlar ve yüksek performansa sahip M500 ve N200 masaüstü bilgisayarlar, belirli bir süre için %15'e varan indirim avantajlarıyla profesyonellerle buluşuyor. Ayrıca, ofis ve çalışma alanlarına mükemmel uyum sağlayan Casper Nirvana 23.8" ve 21.5" monitörlerde yer alan indirimler, performansı en üst düzeye çıkarmaya destek sağlıyor.

Oyunlarda Kazananı Excalibur Belirliyor

Bilgisayarlarında yüksek performans ve güce ihtiyaç duyan kullanıcılar için müjde Excalibur'dan geliyor. Kampanya kapsamında, casper.com.tr'ye özel olarak rakipsiz performansa sahip Excalibur G911, G870 ve G770 gaming laptoplar ve güç odaklı E750 ve E650 masaüstü bilgisayarlar çeşitli avantajlarla oyun tutkunlarıyla buluşuyor. Ayrıca, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Excalibur'un 23.8"ve 31.5" oyuncu monitörlerinde sunulan indirimler, rekabetçi oyunculara daha yüksek performans elde etme imkanı sağlıyor.

Kullanıcı Dostu Çözümler Bir Arada

Çoğu kullanıcı, kullanım alanlarına ve belirledikleri ihtiyaçlara uygun laptop ve masaüstü bilgisayarları oluşturmakta güçlük çekebiliyor. Intel'in eşsiz performansı ve NVIDIA'nın yüksek gücünün bir araya geldiği Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlar, kullanıcıların sahip olmak istediği tüm özellikleri bir arada sunuyor. Kampanya kapsamında, tüm bu ayrıcalıklı ürünlere avantajlı fiyatlarla erişebilen kullanıcılar, aynı zamanda ücretsiz bir şekilde Excalibur Gaming sırt çantasına da sahip olabiliyor. Yanı sıra Excalibur bilgisayarlarda mevcut olan 'Ömür Boyu Performans Garantisi' kapsamında rutin performans bakımları gerçekleştirebilen oyun tutkunları, hem performans kaybının önüne geçiyor hem de cihazların ömrünü uzatabiliyor.

Casper.com.tr adresine özel, belirli bir süre için Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlar ve monitörlerde geçerli %15'e varan avantajlardan yararlanmak ve kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.casper.com.tr/kampanyalar/webe-ozel-firsatlar linkini ziyaret edebilirsiniz.

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