Casper Brandverse Awards’te bronz ödülün sahibi oldu!

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards, bu yıl rekor katılımın gerçekleştiği reklam ve pazarlama iletişimi alanındaki en başarılı çalışmaları ödüllendirdi. Excalibur'un "Güç Sendeyse, Oyunun Kontrolü de Sende!" başlıklı reklam filmiyle yarışan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, bronz ödülün sahibi oldu. Excalibur avatarının ilk kez gözüktüğü reklam filmi, avatarın gözünden bir gamer'ın hikayesini aktarıyor. "Gündelik yaşamımızda oyundaki avatarımızı özlüyoruz. Peki, avatarımız da bizi özleseydi neler olurdu?" fikrinden ilham alınarak tasarlanan reklam filmi, birbiriyle iç içe olan dijital ve gündelik hayatı ele alıyor.

"Gelecek Projelerimiz için İlham Kaynağı Olacak"

Eski ve yeni nesil tüm pazarlama iletişim ve reklam çalışmaları ile markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunan Brandverse Awards'te dereceye giren markalar açıklandı. Seçkin bir jüri tarafından değerlendirilip, Deloitte Türkiye tarafından onaylanan yarışma sonucunda "Güç Sendeyse, Oyunun Kontrolü de Sende!" reklam filmiyle yarışan Casper, bronz ödül alarak başarısını taçlandırdı. Kreatif fikri Gliese tarafından geliştirilen ve Hacıyatmaz Film imzasını taşıyan reklam filmi, Çağın Dizdar'ın yönetmenliğinde izleyicilere farklı bir bakış açısı sunuyor.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Bu ödül, Excalibur markamızın gücünü ve yaratıcılığını ifade etmesi açısından bizler için özel bir anlam taşıyor. Oyun ve oyuncu dünyasına bakışımızı farklı bir yöntem aktardığımız reklam fikrimizin izleyiciler tarafından da karşılık bulması bizleri çok mutlu etti. Oyun dünyasındaki güç arayışını anlatan filmimiz, ekibimizin tutkuyla çalıştığı uzun bir süreçten geçti. Excalibur, hem gerçek hayatta hem de oyun dünyasında gücü arayanları desteklerken, bu reklam filminde izleyicilere oyun dünyası ile gerçek hayat arasındaki dramatik duyguyu güçlü bir şekilde yansıtmayı başardı. Çalışmalarımızın beğenilmesi ve bu değerli ödülle taçlandırılması, gelecek projelerimiz için bize ilham kaynağı olacak. Bu süreçte bize inanan ve destekleyen kullanıcılarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızdaki ekip arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Casper'ın Brandverse Awards'ta ödül alan reklam filmini izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=SYe1peTnGDk linkini ziyaret edebilirsiniz.