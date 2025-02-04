Boğaziçi Ventures, Kore’de oyun girişimlerini takibe alıyor

Teknoloji girişimlerini destekleyen Boğaziçi Ventures, oyun endüstrisinin yenilikçi isimlerinden Game Changer Worldwide'a (GGWC) yatırım yaparak Güney Kore oyun pazarına ilk adımını atıyor.

GGWC, kurucusu ve CEO'su Honggyu Kim liderliğinde gerçekleştirdikleri yenilikçi oyun projeleri ve yapay zeka destekli oyun geliştirme teknolojileriyle tanınıyor.

Honggyu Kim, "Boğaziçi Ventures ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu yatırım yalnızca bir finansman sağlama süreci değil, aynı zamanda GameChanger'ın Türkiye ve Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandıran dönüm noktasıdır" dedi.

Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek de "Hem Kore teknoloji ekosistemindeki önümüzdeki dönem fırsatlarını yakalamak hem de özellikle portföy şirketlerimize Kore'den bilgi ve tecrübe transferi yapmak açısından stratejik bir yatırım olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.