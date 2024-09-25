SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Bilgisayarların yetenekli evleri sağlam kasalarda

XPG INVADER X MINI, ödüllü INVADER X serisinin en yeni üyesi olarak, tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor. INVADER X'in ikonik "okyanus manzaralı" temasını miras alan bu model, ATX anakart uyumluluğunu kompakt bir yapıda sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Bilgisayarların yetenekli evleri sağlam kasalarda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

XPG INVADER X MINI, ödüllü INVADER X serisinin en yeni üyesi olarak, tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor. INVADER X'in ikonik "okyanus manzaralı" temasını miras alan bu model, ATX anakart uyumluluğunu kompakt bir yapıda sunuyor.

Kutu içerisinde bulunan beş adet ARGB fan (dört tanesi ters fan olarak tasarlanmış) ile optimum hava akışı sağlayan bu kasa, kompakt boyutuna rağmen üstün soğutma performansı sunmayı amaçlıyor. Alt ters fanlar, doğrudan ekran kartına hava akışı sağlarken, üst fanlar işlemciye hava akışı sağlıyor.

Böylelikle INVADER X MINI, benzer boyuttaki m-ATX kasalar arasında öne çıkarak daha geniş bir anakart uyumluluğu sunuyor. Popüler VALOR AIR serisinin fiyatperformans açısından ideal bir çözüm olan XPG VALOR AIR PLUS, 340 mm uzunluğa kadar ekran kartlarını destekler ve ön tarafta 360 mm, üst tarafta ise 240 mm radyatör desteği sayesinde farklı soğutucu seçeneklerinin kullanımına olanak sağlar. Yüksek hava akışına sahip manyetik ön panel ve dört adet önceden monte edilmiş ARGB fan, hem estetik hem de performans açısından üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Amazon Türkiye yatırımlarını genişletecek mi? Başkan Erdoğan BM toplantısı öncesi ABD’li dev şirketlerle bir araya geldi
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda!
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yeni paket! Gayrimenkullere gerçek değer üzerinden vergilendirme
ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’dan kritik temaslar: Paşinyan’a kendi kitabını hediye etti
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel İmamoğlu’nu frenledi Mansur’u oyunda tuttu: Yürüyecek yolumuz yok
Sosyal medyada fenomen medyum dolandırıcılığı! Aşık etme, bağlama büyüsü adı altında...
Başkan Erdoğan İsrail’in canice katlettiği Hind’i BM Genel Kurulu’nda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz
VAR kayıtları sonrası Trabzonspor’dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer
Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
SON DAKİKA