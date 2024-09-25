Bilgisayarların yetenekli evleri sağlam kasalarda

XPG INVADER X MINI, ödüllü INVADER X serisinin en yeni üyesi olarak, tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor. INVADER X'in ikonik "okyanus manzaralı" temasını miras alan bu model, ATX anakart uyumluluğunu kompakt bir yapıda sunuyor.

Kutu içerisinde bulunan beş adet ARGB fan (dört tanesi ters fan olarak tasarlanmış) ile optimum hava akışı sağlayan bu kasa, kompakt boyutuna rağmen üstün soğutma performansı sunmayı amaçlıyor. Alt ters fanlar, doğrudan ekran kartına hava akışı sağlarken, üst fanlar işlemciye hava akışı sağlıyor.

Böylelikle INVADER X MINI, benzer boyuttaki m-ATX kasalar arasında öne çıkarak daha geniş bir anakart uyumluluğu sunuyor. Popüler VALOR AIR serisinin fiyatperformans açısından ideal bir çözüm olan XPG VALOR AIR PLUS, 340 mm uzunluğa kadar ekran kartlarını destekler ve ön tarafta 360 mm, üst tarafta ise 240 mm radyatör desteği sayesinde farklı soğutucu seçeneklerinin kullanımına olanak sağlar. Yüksek hava akışına sahip manyetik ön panel ve dört adet önceden monte edilmiş ARGB fan, hem estetik hem de performans açısından üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.