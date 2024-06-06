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Babaları ve çocukları aynı anda sevindirecek: Fark yaratan fırsatlar Casper’dan!

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Haziran ayında geçerli olacak kampanya ile teknolojiseverlere büyük indirim fırsatları sunuyor. Yaz tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler ve Babalar Günü için özel indirim fırsatları sunan Haziran kampanyası, güç ve performansı özel tasarımla buluşturan Excalibur ve Nirvana monitörlerde, seçili masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, VIA telefon ve tablet ürünlerinde %15’e varan indirim avantajı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 11:53 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:53
Babaları ve çocukları aynı anda sevindirecek: Fark yaratan fırsatlar Casper’dan!

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Türkiye'nin teknoloji markası Casper, yaz tatilini bekleyen öğrencileri ve Babalar Günü için sabırsızlanan ebeveynleri heyecanlandıracak büyük indirim fırsatlarını duyurdu. Haziran ayını indirim avantajlarıyla dolduran Casper, güç ve performansı özel tasarımla buluşturan Excalibur ve Nirvana monitörlerde, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda ay sonuna kadar %15'e varan indirim fırsatı sağlıyor. Bununla birlikte tüm Windows işletim sistemli Excalibur ve Nirvana bilgisayarlarda, Microsoft® Office 365 Bireysel (1 Yıllık) programları tüm Haziran ayı boyunca ücretsiz sunuluyor. Güncel teknolojiye sahip olmak isteyen ve yenilikçi bir telefon arayışında olan kullanıcılar için ise Casper VIA X40, VIA A40, VIA X30 Plus ve VIA X30 akıllı telefon modellerinde %15'e varan ve Casper VIA L40, Casper VIA S40 tablet modellerinde %10'a varana kadar indirim fırsatını 16 Haziran'a kadar sunacak.

Oyunlarda Gücü Belirleyen Excalibur Ürünlerinde %15'e Varan İndirim Fırsatı!

Üretkenlik ve verimliliğin yüksek düzeyde olması için bilgisayarlarında performansa, güce ve mobilizasyona ihtiyaç duyan kullanıcılara özel indirim fırsatı Excalibur'dan geldi. Haziran ayına sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında tüm Excalibur monitörler, oyuncu masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar %15'e varan indirim avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kampanya kapsamında, Excalibur masaüstü ya da gaming laptopları satın alan oyun tutkunları ömür boyu performans garantisi, Windows işletim sistemli ürünlerde 1 aylık Gamepass Ultimate üyeliği, Excalibur G911 14. Nesil serisine özel çanta hediyesi ve Windows 11 işletim sistemli cihazlarda Microsoft® Office 365 programı ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşuyor. Aynı zamanda ürünlerinde vade farksız 6 aya varan taksit imkanı sunan Excalibur, hızlı ve güvenli bir alışveriş fırsatı sağlıyor.

Bilgisayarını Yanından Ayırmayan Kullanıcılara Nirvana Ürünlerinde %15'e Varan İndirim Fırsatı!

Hem günlük kullanımlar hem de iş yaşamındaki ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan Nirvana ürünleri, Haziran ayına özel %15'e varan indirimle teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Tüm Nirvana monitör, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda geçerli olan indirim fırsatına ek olarak, Nirvana dizüstü veya masaüstü bilgisayarını Windows 11 işletim sistemi ile satın alan kullanıcılar Word, Excel, PowerPoint ve daha birçok uygulamayı barındıran Microsoft® Office 365 programlarına bir yıl boyunca ücretsiz kullanma imkanı yakalıyor. Alışveriş deneyimini kolaylaştıran bu kampanya ile kullanıcılar, Nirvana ürünlerini vade farksız 6 aya varan taksit imkanı ile erişim sağlayabiliyor.

İhtiyaçlarınızın Ötesinde Teknoloji Casper VIA Ürünlerinde %15'e Varan İndirim Fırsatı!

Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte telefonlar ve tabletler, sadece iletişim araçları olmanın ötesinde, hayatı birçok alanda kolaylaştıran çok yönlü araçlara dönüştü. Global teknolojik trendleri yakından takip eden Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Babalar Günü'ne özel gerçekleştirdiği kampanya ile kullanıcılara seçili tablet ve telefonlarda %15'e varan indirim avantajı sunuyor. VIA tabletlerde, 6 aya varan vade farksız taksit fırsatının da sunulduğu kampanya, 16 Haziran tarihine kadar Casper.com.tr'de geçerli olacak.

Haziran sonuna kadar casper.com.tr'de geçerli olmak üzere, güç ve performansın trend tasarımlarla buluştuğu Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ürünleri hakkında bilgi almak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/kampanyalar/teknolojide-fark-yaratan-firsatlar-casperda linkini ziyaret edebilirsiniz.

ilandır

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