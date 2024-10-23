PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

AGS Global Kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler: Yapay zeka pazarının 1.9 trilyon euroya ulaşması bekleniyor

AGS Global Kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler, yapay zekanın küresel iş trendlerinin ilk sırasında yer aldığına dikkat çekiyor ve şöyle diyor: "Bugün dünyada yapay zeka pazarı 130 milyar euronun üzerinde hacme sahip olup, 2030'a kadar 1.9 trilyon euroya ulaşması bekleniyor."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler: Yapay zeka pazarının 1.9 trilyon euroya ulaşması bekleniyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden karar alıcılara "Hangisine daha çok güvenirsiniz?" diye sorulduğunda, insan zekası yüzde 80.6 ile yapay zekaya karşı öne çıkıyor. Nitekim, katılımcıların yüzde 88.8'i yapay zeka tarafından işinden edilmekten korkmadığını belirtirken, sadece yüzde 5.6'sı için böyle bir endişe söz konusu. Araştırma sonuçlarını kamuoyu için değerlendiren AGS Global Kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler, yapay zekanın küresel iş trendlerinin ilk sırasında yer aldığına dikkat çekiyor ve şöyle diyor: "Bugün dünyada yapay zeka pazarı 130 milyar euronun üzerinde hacme sahip olup, 2030'a kadar 1.9 trilyon euroya ulaşması bekleniyor. En çok bankacılık ve perakende gibi sektörlerde istifade edilen yapay zekanın 2030'a kadar küresel ekonomiye 19.9 trilyon dolarlık kümülatif bir katkı sağlaması ve küresel GSH'nin yüzde 3.5'ini oluşturması bekleniyor. 2030 yılında iş ile ilgili yapay zeka çözümlerine ve hizmetlerine harcanan her bir doların ise küresel ekonomiye 4.6 dolar olarak geri dönmesi bir diğer önemli beklenti."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
Başkan Erdoğan tarihi BRICS Zirvesi için Kazan’a gidiyor! Türkiye BRICS’e üye olacak mı? İşte masadaki konular...
Türk Telekom
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho’nun tazminatı! Detayları TAKVİM öğrendi: Ali Koç devre arasını görmek istiyor
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
CANLI | Tel Aviv’de OHAL! İşgalci İsrail saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Gazze ve Lübnan’da katliam sürüyor!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İran’a saldırı belgelerini kim sızdırdı? | ABD ve İsrail arasında petrol anlaşması
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
SON DAKİKA