AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler: Yapay zeka pazarının 1.9 trilyon euroya ulaşması bekleniyor

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden karar alıcılara "Hangisine daha çok güvenirsiniz?" diye sorulduğunda, insan zekası yüzde 80.6 ile yapay zekaya karşı öne çıkıyor. Nitekim, katılımcıların yüzde 88.8'i yapay zeka tarafından işinden edilmekten korkmadığını belirtirken, sadece yüzde 5.6'sı için böyle bir endişe söz konusu. Araştırma sonuçlarını kamuoyu için değerlendiren AGS Global Kurucusu ve CEO'su Ahmet Güler, yapay zekanın küresel iş trendlerinin ilk sırasında yer aldığına dikkat çekiyor ve şöyle diyor: "Bugün dünyada yapay zeka pazarı 130 milyar euronun üzerinde hacme sahip olup, 2030'a kadar 1.9 trilyon euroya ulaşması bekleniyor. En çok bankacılık ve perakende gibi sektörlerde istifade edilen yapay zekanın 2030'a kadar küresel ekonomiye 19.9 trilyon dolarlık kümülatif bir katkı sağlaması ve küresel GSH'nin yüzde 3.5'ini oluşturması bekleniyor. 2030 yılında iş ile ilgili yapay zeka çözümlerine ve hizmetlerine harcanan her bir doların ise küresel ekonomiye 4.6 dolar olarak geri dönmesi bir diğer önemli beklenti."

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