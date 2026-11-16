Yapay zeka yarışında donanım erişimi kuralları yeniden yazılıyor. ABD, gelişmiş yapay zeka çiplerine ve sunucularına yönelik ihracat kısıtlamalarının "bulut" üzerinden aşılmasını engellemek için yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, ABD teknolojisini doğrudan satın alamayan şirketlerin üçüncü ülkelerdeki veri merkezleri aracılığıyla uzaktan yüksek işlem gücüne ulaşmasının önü kesiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) aktardığına göre yeni adım, ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından, Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin talimatıyla atıldı. Hızla gelişen bulut bilişim ve yapay zeka altyapısının, ihracat kısıtlaması bulunmayan ülkelerdeki veri merkezleri üzerinden Amerikan teknolojisine uzaktan erişim imkanı doğurması üzerine hazırlanan geçici nihai kural, bu alandaki güvenlik açıklarını mevcut kontrollerle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

VERİ MERKEZLERİNE SIKI MÜŞTERİ TAKİBİ

Yeni düzenleme, ABD'nin savunma ihracatı kısıtlamalarına tabi tuttuğu D:5 Ülke Grubu ve Makao merkezli şirketleri doğrudan etkiliyor. Bu bölgelerdeki firmalara yüksek hacimli uzaktan bilgi işlem gücü sağlayan denizaşırı veri merkezlerine yönelik ihracat, yeniden ihracat ve ülke içi transferler artık yeni kısıtlamalara tabi olacak.

Bu kapsamda veri merkezleri, yabancı çip üretim tesisleri ve çip ihracatçıları, müşterileri hakkında kapsamlı bir durum tespiti yapmak zorunda kalacak. Söz konusu inceleme, D:5 Ülke Grubu veya Makao'daki kişilerin şirketler üzerindeki doğrudan ya da dolaylı mülkiyet ve kontrol bağlarını da kapsayacak.

Öte yandan çevrim içi perakendeciler ve sosyal medya platformlarında kullanılan ticari öneri sistemleri, aynı ulusal güvenlik riskini taşımadığı gerekçesiyle bu kısıtlamaların dışında bırakıldı.

BEŞ ÜLKEYE ÖZEL LİSANS ŞARTI GETİRİLDİ

Düzenleme, çiplerin başka adreslere yönlendirilme riskinin normalden yüksek görüldüğü beş ülke için de ek lisans zorunluluğu getirdi. Mevcut kurallara ek olarak gelişmiş çiplerin ihracatı, yeniden ihracatı veya ülke içi transferi için lisans alınması gereken ülkeler şunlardır:

AI SİLİKON ERİŞİMİ YENİ LİSANS EŞİĞİ Ek lisans gereken ülkeler Gelişmiş çiplerin ihracatı, yeniden ihracatı veya ülke içi transferi için ek lisans şartı. Endonezya Malezya Singapur Tayland Brezilya

Belirli raporlama şartlarını karşılamaları halinde, genel merkezi veya nihai ana şirketi ABD'de bulunan firmalara gönderilecek yarı iletkenler bu lisans zorunluluğundan muaf tutulacak. Düzenlemenin ihlal edilmesine göz yuman ülkeler ise aktif olarak izlenecek; bu ülkelere yönelik ithalat kısıtlamaları, yeni lisans şartları ve ihracat yasakları gibi yaptırımlar değerlendirilecek.

BİDEN DÖNEMİNDEKİ YAPAY ZEKA KURALI RAFA KALKTI

Yeni kuralla birlikte gelişmiş mantık çiplerinin üretimi ve paketlenmesine dair ihracat kuralları da güncellendi. Yapılan değişiklik, çip tasarımcılarının lisans gereksinimi bulunan ülkelerde mevcut kısıtlamaları aşabileceği yolları daraltıyor.

Ayrıca, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapay zeka teknolojisinin yayılımını düzenlemek amacıyla hazırlanan kural da resmen yürürlükten kaldırıldı. ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyi kaldıracağını Mayıs 2025'te duyurmuştu.