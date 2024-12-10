7 farklı sensörle! Anker Soundcore Liberty 4 Pro ile tanışın

Gürültü engelleyen kablosuz kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken, konuşurken veya film izlerken alışkanlıklar değişiyor. Her an iletişimin kopmadan devam etmesini sağlamak daha çok önem taşıyor. Anker'in ses kalitesiyle dikkat çeken Soundcore kategori markasının yeni ürünü Anker Soundcore Liberty 4 Pro, yeni nesil dokunmatik ekran özelliği ve 7 sensörlü hassas gürültü engelleme teknolojisiyle dikkat çekiyor. Hem işlevsel hem de şık tasarımıyla dikkat çeken bu kulaklık, günlük yaşamın temposuna kolaylıkla uyum sağlarken, ses kalitesiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ GÜRÜLTÜ AZALTMA

Soundcore Liberty 4 Pro, yenilikçi dokunmatik ekran özelliği sayesinde kullanıcıların tüm kontrolleri hızlı ve pratik bir şekilde yapmasına olanak tanıyor. Kulaklık, Anker'in ACAA 3.0 teknolojisiyle üstün ses kalitesi sunarken, HearID ANC ile ortam seslerini akıllıca analiz ederek 7 sensörlü hassas gürültü engelleme özelliğiyle, her 0.3 saniyede bir değişen çevreye ve farklı gürültü seviyelerine 3 kat daha güçlü uyum sağlıyor. Tek şarjla 10 saate kadar kullanım süresi sunan ve şarj kutusuyla birlikte toplamda 40 saat dinleme imkanı sağlayan Liberty 4 Pro, uzun pil ömrüyle de dikkat çekiyor. 6 mikrofonlu yapay zeka teknolojisi ve 2 kat hızlı şarj teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken kulaklık, şık ve ergonomik tasarımıyla konforlu bir kullanım sunarken, Türkçe olarak kullanılabilen Soundcore uygulaması üzerinden kişiselleştirilebilir ses profilleriyle herkesin kendi dinleme alışkanlıklarına uygun bir deneyim yaşamasını sağlıyor.