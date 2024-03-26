Apple’ın köşe bucak sakladığı ’9’ sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes iPhone 15’i konuşurken...

'9' SIRRI ORTAYA ÇIKTI
iPhone X çerçevesiz ekranı, yüz tanıma teknolojisi ve birçok yeniliği ile Apple'ın geleceğe yönelik vizyonunu temsil ediyordu. Bu model, Apple için bir dönüm noktası olarak kabul edildiğinden 9 numarasını atlamak mantıklı bir hareket olarak görüldü.
Apple, rakam atlayarak yeni bir model piyasaya sürerek teknoloji dünyasında yeni bir adım atmış oldu. Bu strateji, sadece Apple'a özgü değil.
Microsoft da benzer bir yöntemi Windows işletim sistemlerinde kullanmıştı. Windows 8'den sonra Windows 9'u atlayıp Windows 10'u piyasaya sürerek kullanıcılarına büyük yenilikler ve değişimler vaat etti.
Bu strateji, hem Apple'ın hem de Microsoft'un ürünlerini, piyasadaki diğer ürünlerden farklılaştırmayı ve öne çıkarmayı amaçlıyor. Ayrıca, büyük bir sürüm atlaması, kullanıcılara daha büyük ve önemli güncellemelerin yapıldığını hissettiriyor.
Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmese de, bu modelin anısını iPhone SE'nin ikinci nesliyle yaşatmayı seçti. iPhone SE (2. Nesil), iPhone 8'in tasarımını ve boyutlarını korurken, iPhone 11 serisindeki A13 Bionic çipi gibi güncel donanımlarla donatıldı. Bu model, kullanıcılara daha uygun fiyatlı bir seçenek sunarken, iPhone 9'un ruhunu da taşıyor.