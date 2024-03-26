SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Apple'ın köşe bucak sakladığı '9' sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes iPhone 15'i konuşurken...

Apple teknoloji dünyasında her yıl çıkardığı yeni model cihazlarla gündem oluyor. iPhone serisi bu yeniliklerin en ön saflarında yer alıyor. Daha önce mutlaka fark etmişsinizdir. Apple'ın iPhone serisinde ilginç bir boşluk var. Peki, teknoloji devi neden iPhone 9'u piyasaya sürmedi? Bu sorunun cevabı hem Apple'ın stratejik kararlarına hem de teknoloji dünyasındaki bazı geleneklere dayanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 10:39 Güncelleme 26 Mart 2024, 10:39
Apple’ın köşe bucak sakladığı ’9’ sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes iPhone 15’i konuşurken...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Apple iPhone serisini sayısal bir sıra takip ederek piyasaya sürmeye devam ediyor. Ancak bu sıralamada dikkat çeken bir eksiklik var. Apple iPhone 8'den sonra iPhone X (10 olarak okunur) modelini piyasaya sürerek neredeyse herkesi şaşırttı. Bu durum, Apple ve teknoloji dünyası için bir dönüm noktası oldu.

iPHONE 9'UN YOKLUĞUNUN ARDINDAKİ STRATEJİ

Apple'ın iPhone 9'u atlayıp iPhone X'i piyasaya sürmesinin arkasında birkaç stratejik sebep yatıyor. İlk olarak, iPhone X, Apple'ın akıllı telefon pazarındaki onuncu yılını kutlamak için bir anma niteliği taşıyor.

Bu özel yılı daha anlamlı kılmak için Apple, iPhone 9'u atlayarak doğrudan iPhone X'i piyasaya sürmeyi tercih etti.

'9' SIRRI ORTAYA ÇIKTI

iPhone X çerçevesiz ekranı, yüz tanıma teknolojisi ve birçok yeniliği ile Apple'ın geleceğe yönelik vizyonunu temsil ediyordu. Bu model, Apple için bir dönüm noktası olarak kabul edildiğinden 9 numarasını atlamak mantıklı bir hareket olarak görüldü.

Apple, rakam atlayarak yeni bir model piyasaya sürerek teknoloji dünyasında yeni bir adım atmış oldu. Bu strateji, sadece Apple'a özgü değil.

Microsoft da benzer bir yöntemi Windows işletim sistemlerinde kullanmıştı. Windows 8'den sonra Windows 9'u atlayıp Windows 10'u piyasaya sürerek kullanıcılarına büyük yenilikler ve değişimler vaat etti.

Bu strateji, hem Apple'ın hem de Microsoft'un ürünlerini, piyasadaki diğer ürünlerden farklılaştırmayı ve öne çıkarmayı amaçlıyor. Ayrıca, büyük bir sürüm atlaması, kullanıcılara daha büyük ve önemli güncellemelerin yapıldığını hissettiriyor.

Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmese de, bu modelin anısını iPhone SE'nin ikinci nesliyle yaşatmayı seçti. iPhone SE (2. Nesil), iPhone 8'in tasarımını ve boyutlarını korurken, iPhone 11 serisindeki A13 Bionic çipi gibi güncel donanımlarla donatıldı. Bu model, kullanıcılara daha uygun fiyatlı bir seçenek sunarken, iPhone 9'un ruhunu da taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’deki şaibeli para görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var! Kasası, müdürü, ihalecisi...
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Türk yetkiliden önemli açıklamalar
İnsani Yardım Vakfı
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İlk günden rekor kırıldı! İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı! Dünyanın en uzun üçüncü köprüsü yerle bir oldu
Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri
CHP’deki balya balya para skandalında yeni gelişme! Her taşın altından Özgür Karabat çıkıyor
Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak?
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine
Ece Sükan’la biten aşk sonrası gizemli gece! Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle mi yakalandı? Kameraları görünce yüzünü kapattı...
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı İstanbul sizin nimetiniz teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane’ye alan açıyor
SON DAKİKA