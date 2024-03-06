158 milyon TL’lik soru! Google bu soruyu çözebilene çuval çuval para dağıtacak! Resmi olarak duyuruldu

Google ve XPRIZE , 3 yıl sürecek ve 5 milyon dolarlık ödülle desteklenecek küresel bir yarışma olan XPRIZE Quantum Applications'ı başlatıyor.

GOOGLE 5 MİLYON DOLARLIK YARIŞMA DÜZENLİYOR!

Bu yarışma, Google Quantum AI ve Google.org'un işbirliğiyle düzenlenen bir küresel girişimdir. Amaç, kuantum hesaplama algoritmalarının geliştirilerek gerçek dünyadaki sorunlara uygulanmasını teşvik etmektir. Yarışma kapsamında, en az bir kuantum algoritması geliştirmiş olan katılımcılar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik çözümler sunacaklar. Toplamda 5 milyon dolarlık ödülle desteklenen bu yarışmada, en iyi çözümleri üretecek takımlar belirlenecek ve sosyal açıdan faydalı uygulamaların kuantum bilgisayarlarıyla nasıl geliştirilebileceği keşfedilecektir. Başvuru detayları ve süreci, resmi XPRIZE Quantum Applications web sitesi üzerinden erişilebilir. Bu girişim, kuantum bilgisayarların potansiyelini geniş bir topluluğa yaymak ve sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla önemli bir adımdır.