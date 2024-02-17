Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen Sorayı duyurdu

Yapay zeka ile üretilen videodan görüntü Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Yapay zeka ile üretilen videodan görüntü Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

OpenAI daha önce metin açıklamalarına dayalı olarak hareketsiz görüntüler üreten Dall-E 2 adlı bir program yayınlamıştı. Şirketin kurucusu Sam Altman Perşembe günü X kullanıcılarından Sora için metin açıklamaları göndermelerini istedi. Daha sonra yaratımlarını paylaştı. Metni videoya çeviren yapay zeka ''Sora'' Bir kişi, "Sporcular drone kamera görüntüsüyle bisiklete binerken, okyanusta farklı hayvanlarla bisiklet yarışı yapılması" talebinde bulundu. Altman, cevabında penguenler, yunuslar ve diğer suda yaşayan canlıların bisiklet üzerinde olduğu Sora tarafından oluşturulmuş bir video yayınladı.

Başka bir videoda, önlüklü, gülümseyen, beyaz saçlı bir kadının izleyicileri mutfağına davet ettiği görülüyordu. Sora, yapay zeka videosunu, Altman'dan "sinema aydınlatmalı rustik bir Toskana kır mutfağında sosyal medya fenomeni bir büyükannenin ev sahipliği yaptığı ev yapımı gnocchi için yemek pişirme dersi" istendikten sonra oluşturdu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN