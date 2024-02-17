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Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı. Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 09:53 Güncelleme 17 Şubat 2024, 11:45
Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen Sorayı duyurdu

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı.

Yapay zekada video çılgınlığı!

Yapay zeka ile üretilen videodan görüntüYapay zeka ile üretilen videodan görüntü

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Yapay zeka ile üretilen videodan görüntüYapay zeka ile üretilen videodan görüntü

Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

Yapay zeka ile üretilen videodan görüntüYapay zeka ile üretilen videodan görüntü

Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Yapay zeka ile üretilen videodan görüntüYapay zeka ile üretilen videodan görüntü

Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

OpenAI daha önce metin açıklamalarına dayalı olarak hareketsiz görüntüler üreten Dall-E 2 adlı bir program yayınlamıştı. Şirketin kurucusu Sam Altman Perşembe günü X kullanıcılarından Sora için metin açıklamaları göndermelerini istedi. Daha sonra yaratımlarını paylaştı.

Metni videoya çeviren yapay zeka ''Sora''

Bir kişi, "Sporcular drone kamera görüntüsüyle bisiklete binerken, okyanusta farklı hayvanlarla bisiklet yarışı yapılması" talebinde bulundu. Altman, cevabında penguenler, yunuslar ve diğer suda yaşayan canlıların bisiklet üzerinde olduğu Sora tarafından oluşturulmuş bir video yayınladı.

Başka bir videoda, önlüklü, gülümseyen, beyaz saçlı bir kadının izleyicileri mutfağına davet ettiği görülüyordu. Sora, yapay zeka videosunu, Altman'dan "sinema aydınlatmalı rustik bir Toskana kır mutfağında sosyal medya fenomeni bir büyükannenin ev sahipliği yaptığı ev yapımı gnocchi için yemek pişirme dersi" istendikten sonra oluşturdu.

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