Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen Sorayı duyurdu

Yapay zeka ile üretilen videodan görüntü

Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.