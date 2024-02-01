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Excalibur’un yeni reklam filmi yayında: Güç sendeyse oyunun kontrolü de sende!

Excalibur’un gerçek hayat ve oyun dünyasını birleştiren yeni reklam filmi yayınlandı. Oyun bilgisayarı dünyasında daha önce görülmemiş bir hikaye ile karşımıza çıkan Excalibur’un performansına, “Güç Sendeyse, Oyunun Kontrolü de Sende!” sloganı vurgu yapıyor.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 17:05 Güncelleme 01 Şubat 2024, 17:05
Excalibur’un yeni reklam filmi yayında: Güç sendeyse oyunun kontrolü de sende!

Excalibur'un gerçek hayat ve oyun dünyasını birleştiren yeni reklam filmi yayınlandı. Excalibur avatarıyla ilk kez karşılaşılan reklam filminde, avatarın gözünden gamer'ın hikayesini izliyoruz. Bir gamer için oyun dünyası gündelik hayatından kaçtığı bir yer değil, yaşadığı diğer dünyadır ve bir gamer'ın oyundaki avatarıyla ilişkisi bambaşkadır. Bu içgörüyle ilerlenen hikayede, gerçek dünya ile oyun dünyasının birbirine geçtiği ve oyuna başlamak için gamer'ı sabırsızlıkla bekleyen avatarı keyifle izliyoruz.

"Gündelik yaşamımızda oyundaki avatarımızı özlüyoruz. Peki, avatarımız da bizi özleseydi neler olurdu?" fikrinden ilham alınarak tasarlanan reklam filminde, birbirine geçmiş gündelik hayat ve gamer hayatı işleniyor.

Oyunda gerçek gücü arayanların tercihi Excalibur, yeni reklam filminde "Güç Sendeyse Oyunun Kontrolü de Sende!" söylemiyle gücün hakimiyete dönüşmesini konu alıyor. Kreatif fikrin Gliese'ten çıktığı Hacıyatmaz Film imzasını taşıyan reklam filminde yönetmen koltuğunu alan Çağın Dizdar, "Senaryoyu okuduğum anda sinemasına kapıldım. Hikayede avatarın gözünden gamer'ı görmek beni çok heyecanlandırdı. Peki avatarımız biz oyunda değilken ne yapıyor? Ya o da bizim onu yönettiğimiz gibi bizi yönetse ne olur? Bu soruların cevabını canlandırmak çok keyifli bir yolculuktu." ifadelerinde bulundu.

Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=SYe1peTnGDk

KÜNYE

Reklamveren: Casper

Reklamveren Temsilci: Feray Karaman, Tuğçe Noyan

Prodüksiyon Şirketi: Hacıyatmaz Film

Yönetmen: Çağın Dizdar

Görüntü Yönetmeni: Ersin Gök

Yapımcı: Elif Özdemir

Reklam Ajansı: Gliese İstanbul

Kreatif Grup Başkanı: Ersin Aktaş

Kreatif Ekip: Mustafa Özkartal, Mustafa Yaşar

Stratejist: Vahide Tandelen

Müşteri İlişkileri Koordinatörü: Gönül Doğan

Medya Planlama: Şebnem Çetinkaya Kızgın

ilandır

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