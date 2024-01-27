Instagram kullanıcılarına sürpriz 2. profil açma özelliği! Binlerce çift bu sebepten ayrılabilir! Yakında aktif hale gelecek

Sosyal medyanın devi Instagram, kullanıcılarının gizlilik ve kontrol ihtiyaçlarına cevap veren bir güncelleme ile karşımızda! Yepyeni özel profil özelliği sayesinde, artık paylaşımlarınızı sadece seçtiğiniz kişilerle paylaşabilir ve sosyal medya deneyiminizi daha kişisel kılabilirsiniz.

Instagram, kullanıcılarına daha fazla gizlilik ve kontrol sağlamak amacıyla heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Artık kullanıcılar, sadece seçtikleri kişilerin erişebileceği özel bir profil oluşturma özelliğine sahip olacaklar.