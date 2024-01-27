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Instagram kullanıcılarına sürpriz 2. profil açma özelliği! Binlerce çift bu sebepten ayrılabilir! Yakında aktif hale gelecek

Instagram, yeni güncelleme ile kullanıcılarına sınırsız gizlilik ve kontrol imkanı sunuyor! Artık sadece seçtiğiniz kişilerin erişebileceği özel bir profil oluşturabilir, paylaşımlarınızı sadece istediğiniz çevre ile paylaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 20:19 Güncelleme 27 Ocak 2024, 20:19
Instagram kullanıcılarına sürpriz 2. profil açma özelliği! Binlerce çift bu sebepten ayrılabilir! Yakında aktif hale gelecek

Sosyal medyanın devi Instagram, kullanıcılarının gizlilik ve kontrol ihtiyaçlarına cevap veren bir güncelleme ile karşımızda! Yepyeni özel profil özelliği sayesinde, artık paylaşımlarınızı sadece seçtiğiniz kişilerle paylaşabilir ve sosyal medya deneyiminizi daha kişisel kılabilirsiniz.

Instagram, kullanıcılarına daha fazla gizlilik ve kontrol sağlamak amacıyla heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Artık kullanıcılar, sadece seçtikleri kişilerin erişebileceği özel bir profil oluşturma özelliğine sahip olacaklar.

Instagram kullanıcıları için getirilen bu yeni özellik, daha önce paylaşılan içerikleri sadece belirlenen kişilere açma imkanı sunarak sosyal medya deneyimini daha özel ve kişisel hale getiriyor.

Bu özel profil özelliği sayesinde kullanıcılar:

Gizlilik Kontrolünü Artırabilir: Artık kullanıcılar, genel halkın görmesini istemedikleri içerikleri sadece seçtikleri kişilerle paylaşabilecekler. Bu sayede daha fazla gizlilik kontrolüne sahip olacaklar.

İçerikleri Sadece İstenilen Kişilerle Paylaşabilir: Özellikle aile, yakın arkadaşlar veya belirli bir grupla paylaşılmak istenen özel anılar, fotoğraflar veya hikayeler, sadece bu özel profili takip eden kişilere görünür olacak.

Instagram, bu özellikle kullanıcılarına daha fazla güvenlik ve gizlilik seçeneği sunarak, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu güncellemeyle birlikte Instagram, kullanıcılarına daha kişisel ve özel bir sosyal medya platformu sunma hedefini güçlendiriyor.

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