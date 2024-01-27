Instagram kullanıcılarına sürpriz 2. profil açma özelliği! Binlerce çift bu sebepten ayrılabilir! Yakında aktif hale gelecek

Bu özel profil özelliği sayesinde kullanıcılar:
Gizlilik Kontrolünü Artırabilir: Artık kullanıcılar, genel halkın görmesini istemedikleri içerikleri sadece seçtikleri kişilerle paylaşabilecekler. Bu sayede daha fazla gizlilik kontrolüne sahip olacaklar.
İçerikleri Sadece İstenilen Kişilerle Paylaşabilir: Özellikle aile, yakın arkadaşlar veya belirli bir grupla paylaşılmak istenen özel anılar, fotoğraflar veya hikayeler, sadece bu özel profili takip eden kişilere görünür olacak.
Instagram, bu özellikle kullanıcılarına daha fazla güvenlik ve gizlilik seçeneği sunarak, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu güncellemeyle birlikte Instagram, kullanıcılarına daha kişisel ve özel bir sosyal medya platformu sunma hedefini güçlendiriyor.