Samsung Electronics, Galaxy S24 serisi ile mobil cihazlarda yapay zeka çağını başlatıyor

Samsung Electronics, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24'ü tanıtarak Galaxy AI[1] ile sunacağı yeni mobil deneyimleri paylaştı. Galaxy S serisi, mobil cihazların kullanıcıları destekleme şeklini sonsuza dek değiştiren yeni bir çağa öncülük ediyor. Akıllı çağrı ve metin çevirileri yaparak engelsiz iletişim sunmaktan, Galaxy'nin ProVisual Engine özelliğiyle çekilen fotoğrafları kusursuz hale getirerek yaratıcı özgürlüğü en üst düzeye çıkarmaya ve Galaxy kullanıcılarının keşfetme ve araştırma şeklini değiştirecek yeni bir arama standardı belirlemeye kadar, Galaxy S24 serisinin sunduğu neredeyse her deneyim, gücünü yapay zekadan alıyor.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh şunları söyledi: "Galaxy S24 serisi, dünya ile aramızdaki bağlantıyı dönüştürüyor ve mobil teknolojilerin gelecek on yılını başlatıyor. Galaxy AI, köklü inovasyon geleneğimiz ile insanların akıllı telefonlarını kullanma şekillerine dair derin bilgilerimiz üzerine geliştirildi. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza yeni imkanlar sunacak olan Galaxy AI'ın günlük yaşamı nasıl destekleyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

Yapay zeka teknolojisinde bir devrimin eşiğinde olduklarını belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, sözlerine, ''Galaxy S24 serisi, mobil cihazların kullanımını yeniden tanımlıyor. Galaxy AI, günlük yaşamı olağanüstü bir deneyime dönüştürüyor, dil engellerini ortadan kaldırıyor ve yaratıcılığın yeni ufuklarını açıyor. Bu seri, akıllı telefonların geleceğini yapay zeka, inovasyon ve estetikle şekillendiren bir dönüm noktası ve biz bu yenilikçi çağın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz'' ifadeleriyle devam etti.

GÜNLÜK DENEYİMLERİ EFSANEVİ HALE GETİRİN

Galaxy AI, hayatın her alanını, özellikle de akıllı telefonun en temel rolü olan "iletişimi" geliştirmeyi amaçlayan kullanışlı yapay zeka özellikleri sunuyor. Dil bariyerini aşarak iletişim kurmanız gerektiğinde, Galaxy S24 serisi bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yurt dışından bir öğrenciyle veya iş arkadaşınızla sohbet etmek ya da başka bir ülkede tatildeyken rezervasyon yaptırmak sorun olmaktan çıkıyor.

Telefona yüklü gelen Live Translate[2] uygulaması sayesinde telefon görüşmeleri, iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesli hem de metin desteğiyle çevrilebiliyor. Bunun için üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmıyor ve cihaz üzerindeki yapay zeka özelliğiyle desteklenen konuşmalar tamamen gizli tutuluyor. Canlı konuşmalar, bölünmüş ekranda görünecek şekilde, anında çevrilebiliyor, böylece karşı karşıya duran kişiler diğer kişinin söylediklerinin metin dökümünü okuyabiliyor.

Mesajlar ve diğer uygulamalarda "Chat Asistanı", bir iş arkadaşına resmi bir mesaj yazmak veya bir sosyal medya başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir cümle üretmek gibi yetenekler sunuyor[3], iletişimin amaçlandığı gibi gerçekleşmesini sağlamak için iletişim tonunu mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor. Samsung Klavyede yerleşik olarak bulunan yapay zeka yetenekleri, mesajları, e-postaları ve daha fazlasını 13 dil arasında gerçek

Samsung, yapay zekanın özellikleri tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya güvenilirliği konusunda herhangi bir vaatte bulunmaz, güvence vermez veya garanti sunmaz. Belirli Samsung AI özelliklerini kullanmak için Samsung Hesabına giriş yapılmış olması gerekebilir.

Live Translate için bir ağ bağlantısı ve Samsung Hesabına giriş yapılması gerekir. Live Translate yalnızca cihaza önyüklü olarak gelen Samsung Phone uygulamasında kullanılabilir. Bazı diller için dil paketi indirilmesi gerekebilir. Hizmet kullanılabilirliği dile göre değişebilir. Çeviri sonuçların tutarlılığı garanti edilmez. Lansman aşamasında Live Translate özelliği Türkçe desteği sunulmamaktadır.

Chat Asistanı ton önerme özelliği bir ağ bağlantısı ve Samsung Hesabına girilmiş olmasını gerektirir. Özelliği etkinleştirmek için metin uzunluğu gereksinimleri karşılanmalıdır. Hizmetin kullanılabilirliği, dile göre değişebilir. Sonuçların doğruluğu garanti edilmez.

zamanlı çevirebiliyor. Araç kullanırken Android Auto, gelen mesajları otomatik olarak özetleyebiliyor ve birine tahmini varış zamanınızı göndermek gibi eylemler öneriyor. Böylece yola odaklanırken bağlantıda kalmaya devam ediliyor.

Samsung Notes, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler sunan Not Asistanı ile organize olmayı kolaylaştırıyor. Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkanı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notların kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor.

Ses Kaydı Asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zeka ve Konuşmadan Metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

Galaxy S24, telefon kullanımının temel faydalarını sadece iletişim kurmak konusunda geleceğe taşımıyor. Günümüzde online aramalar yapmak, hayatın neredeyse her alanını dönüştürmüş durumda. Galaxy S24 serisi, sezgisel ve hareket odaklı Google ile Circle to Search özelliğini kullanıma sunan ilk telefon olarak online arama yapma konusunda bir dönüm noktasına işaret ediyor. Galaxy kullanıcılarına yepyeni bir araç sunma hedefiyle Galaxy, dünya çapında online arama pazarı lideri Google ile çalışarak basit bir parmak hareketiyle keşfetmenin yeni yollarının önünü açtı. Ana ekran ikonuna uzun basarak, Galaxy S24'ün ekranındaki herhangi bir nesne çember içine alınarak, üzeri çizilerek ya da ekranda dokunarak o nesneye ilişkin yararlı arama sonuçları görüntülenebiliyor. Kullanıcılar arkadaşlarının sosyal medyalarında paylaştığı gönderilerin arka planında ilginç bir yer gördüğünde veya YouTube Shorts'ta şaşırtıcı, eğlenceli kısa videolar izlerken ilgilerini çeken bir nesne ile karşılaştıklarında, uygulamadan ayrılmaya gerek kalmadan o nesne hakkında hızlıca daha fazla bilgi edinebiliyor. Ayrıca, bulunulan konuma bağlı olarak, belirli aramalarda internetin her köşesinden toplanıp bir araya getirilen yararlı ve ilgili bilgileri sağlayan yapay zeka destekli genel sonuçlar görülebiliyor. Çok daha karmaşık ve detaylı sorular sorulabiliyor.

Chat Asistanı çeviri özelliği Samsung Hesabına giriş yapılmasını gerektirebilir. Bazı sohbet uygulamaları bu özelliği desteklemeyebilir. Belirli diller için dil paketi indirilmesi gerekebilir. Hizmet kullanılabilirliği dile göre değişebilir. Bu özellik, çevrilebilir bir dil algılandığında etkinleştirilir. Sonuçların tutarlılığı garanti edilmez. Lansman aşamasında Chat'te Çeviri özelliği Türkçe desteği sunulmamaktadır.

Android Auto'nun yeni özellikleri MR yazılım güncellemesi ile desteklenecektir.

Not Asistanı ağ bağlantısı ve Samsung Hesabına giriş yapılmış olmasını gerektirir. Karakter sınırı vardır. Hizmet kullanılabilirliği dile göre değişebilir. Sonuçların doğruluğu garanti edilmez. Çeviri özelliği Türkçe desteği sunmamaktadır.

Ses Kaydı Asistanı için bir ağ bağlantısı ve Samsung Hesabına giriş yapılması gerekir. Ses Kaydı Asistanı yalnızca önceden yüklenmiş Samsung Ses Kaydedici uygulamasında veya önceden yüklenmiş Samsung Telefon uygulaması kullanılarak kaydedilen dosyalarda kullanılabilir. Önceden yüklenmiş Samsung Telefon uygulamasındaki ses kayıt özelliği, bazı ülkelerde desteklenmeyebilir. Ses dosyalarının işlenebilmesi için kayıtların 3 saatten kısa olması gerekir. Ses Kaydı Asistanı'ndaki özetleme özelliği, belirli bir karakter sayısı karşılandığında etkinleştirilebilir. Hizmet kullanılabilirliği dile göre değişebilir. Sonuçların doğruluğu garanti edilmez. Çeviri özelliği Türkçe desteği sunmamaktadır.

Kısaltılmış ve simüle edilmiş sonuçlar, sadece açıklama amaçlıdır. Sonuçlar görsel eşleşmelere bağlı olarak değişebilir. İnternet bağlantısı gerektirir. Kullanıcıların Android işletim sistemlerini en yeni sürüme güncellemeleri gerekebilir. Ürün işlevselliği uygulamanıza ve cihaz ayarlarınıza bağlı değişebilir. Bazı işlevler belirli uygulamalarla uyumlu olmayabilir. Hizmetin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir. Sonuçların doğruluğu garanti edilmez.

Galaxy S24 serisindeki ProVisual Engine[1], görüntü yakalama yeteneklerini dönüştüren ve bir çekimin ayarlarını yapmaktan içerikleri sosyal medyada paylaşmaya kadar her adımda özgür yaratıcılığı en üst düzeye çıkaran yapay zeka destekli ve kapsamlı bir araç paketi sunuyor. Uzaktan çekilen bulanık ve pikselli görüntüler artık geçmişte kaldı. Galaxy S24 Ultra'nın yeni 5x optik yakınlaştırma özellikli lensli Quad Tele System'i, 50MP sensöre sahip. Adaptif Piksel Sensörü sayesinde 2x, 3x, 5x ve 10x[2] büyütme seviyelerinde optik yakınlaştırma kalitesinde performans sunuyor. Görüntüler ayrıca, geliştirilmiş dijital yakınlaştırma desteğiyle 100x'te kristal netliğinde sonuçlar veriyor.

Geliştirilmiş Nightography özelliklerine sahip Galaxy S24 serisinde Space Zoom ile çekilen fotoğraflar ve videolar, zoom yapıldığında bile her koşulda mükemmel sonuç veriyor. Galaxy S24 Ultra'nın önceki modele göre %60 daha büyük[3] 1,4 μm piksel boyutu, karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalanmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra'daki daha geniş optik görüntü sabitleyici (OIS) açıları ve geliştirilmiş el titremesi düzeltme

AI Zoom, dijital yakınlaştırma uzunlukları arasındaki mesafelere uygulanır. Sonuçların doğruluğu garanti edilmez.

3x ve 5x yakınlaştırma, fiziksel optik lenslerle yapılır. 2x ve 10x yakınlaştırma ise optik eşdeğer görüntü kalitesini yakalamak için fiziksel lenslerin sonuçlarını yapay zeka geliştirmeleriyle birleştirir.

Galaxy S23 Ultra ile karşılaştırıldığında.

yetenekleriyle bulanıklık azaltılıyor. Ön ve arka kameralar, video kaydederken netliği artırmak için özel geliştirilen ISP Block ile donatıldı. Bu teknolojiyle Galaxy S24, çekim yapan kişinin hareketleriyle çekilen nesnenin hareketlerini ayırt etmek için jiroskop bilgilerini analiz ediyor. Bu da daha etkili gürültü gidermeyle sonuçlanırken, uzaktan yapılan karanlık video çekimlerinde bile net sonuçlar sunuyor.

Yenilikçi Galaxy AI düzenleme araçları, harika çekimlerden sonra, silme, yeniden kompozisyon oluşturma ve düzenleme gibi hızlı değişiklikler yapmaya imkan tanıyor. Daha kolay ve daha verimli optimizasyonlar sunan Düzenleme Önerisi[1], her fotoğrafa mükemmel şekilde uyan ince ayarlar önermek için Galaxy AI yeteneklerini kullanıyor. Kullanıcılara daha da fazla yaratıcılık kontrolü ve özgürlük sağlayan "Yaratıcı Düzenleme" özelliği ise görüntülerin arka planındaki bazı kısımlara üretken yapay zeka teknolojisi desteğiyle eklemeler yapabiliyor. Bir fotoğraf eğri çekildiğinde, yapay zeka eksik kenarları doldurabiliyor.

Bir kişinin veya nesnenin çekilen karede mükemmel konumda yer almasını sağlamak için hafifçe hareket ettirilmesi gerektiğinde, yapay zeka, kullanıcıların nesnenin konumunu ayarlamasına izin veriyor ve hareket ettirilen nesnenin eski yerinde kusursuz bir şekilde harmanlanmış bir arka plan oluşturuyor. Galaxy S24 serisi, bir görüntüyü güçlendirmek için üretken yapay zekayı her kullandığında, görüntü üzerinde ve meta verilerde bir filigran görünüyor. Aksiyon dolu bir videonun yavaşlatılması gerekiyorsa, yeni Anlık Ağır Çekim özelliği, daha ayrıntılı sahneler sunmak için aksiyon dolu anları sorunsuz bir şekilde yavaşlatarak içerikteki hareketleri baz alarak ek kareler oluşturabiliyor.

Super HDR, görüntülerin her aşamada çarpıcı olmasını sağlamak için deklanşöre basılmadan önce gerçek ön izlemeler sunuyor. Her ne kadar anıları yakalamak telefonların önemli bir özelliği olsa da bunları dünyayla paylaşmak da bir o kadar anlam taşıyor. Üstelik, diğer sosyal medya uygulamaları da Galaxy'nin yapay zeka destekli kamera sisteminden en iyi şekilde yararlanıyor. Galaxy S serisinin üstün kamera özellikleri artık sosyal paylaşımlarını üst seviyeye taşımak için Instagram gibi mobil uygulamalarla doğrudan HDR kalitesinde entegre oluyor[3]. Galeri'de veya tercih edilen sosyal medya uygulamasında bir görüntü arandığında, görüntülerin vurgulanan bölümü analiz ediliyor ve daha gerçekçi bir parlaklık, renk ve kontrast aralığı sunan Süper HDR kalitesinde gösteriliyor.

ÜSTÜN PERFORMANSLA GÜÇLENDİRİLEN GALAXY, ŞİMDİYE KADAR SUNULAN EN AKILLI DENEYİMLERLE GELİYOR

Yapay zeka günlük yaşamın giderek daha önemli bir parçası haline geldikçe, performans gücünün de talepleri karşılamak üzere kusursuzlaşması gerekiyor. Oyun oynamak, yüklü video kaydı ve düzenleme işlemleri yapmak, seyahat planlarken beş uygulama arasında geçişler yapmak gibi, hangi görev olursa olsun, Galaxy S24 serisindeki yonga seti, ekran ve daha fazlasında yapılan geliştirmeler[4], mükemmel deneyimler sunuyor. Galaxy S24 Ultra modelleri, Snapdragon® 8 Gen 3 Mobil Platform for Galaxy[5] ile donatıldı. Galaxy kullanıcılarına özel optimize edilen bu yonga seti, inanılmaz derecede verimli yapay zeka işleme yetenekleri sunmak için olağanüstü NPU iyileştirmesine sahip. Her üç Galaxy S24 modelindeki ekranlarda bulunan 1-120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızları, performans verimliliğini artırıyor.

Galaxy gaming, şimdi donanım ve yazılım iyileştirmeleri sayesinde daha da güçlendi. Galaxy S24 Ultra, 1,9 kat daha geliştirilmiş vapor chamber[6] teknolojisi sayesinde optimum bir ısı kontrol sistemine sahip. Bu özellik, cihaz yüzey sıcaklığını iyileştirirken aynı zamanda performans gücünü sürekli olarak en üst düzeye çıkarıyor. Işın izleme özelliği ise üstün gölge ve yansıma efektiyle gerçeğe yakın görseller sunuyor. Ayrıca, sektör lideri oyun şirketleriyle gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde Galaxy S24 serisi, kullanıcıların daha iyi optimize edilmiş popüler mobil oyunların keyfini çıkarmasına imkan tanıyor.

Düzenleme Önerisi JPG, PNG, GIF ve MP4 formatlarında çalışır. Düzenleme sonuçları ve kalitesi fotoğraf koşullarına bağlı olarak değişebilir. Sonuçların doğruluğu garanti edilmez.

Yaratıcı Düzenleme bir ağ bağlantısı ve Samsung Hesabına giriş yapılmış olmasını girişi gerektirir. Yaratıcı Düzenleme ile yapılan düzenleme, 12MP'ye kadar yeniden boyutlandırılmış bir fotoğrafla sonuçlanır. Görüntünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirtmek için kaydedildikten sonra görüntü çıktısının üzerine görünür bir filigran eklenir. Oluşturulan çıktının doğruluğu ve güvenilirliği garanti edilmez.

Bazı sosyal medya uygulamaları, Super HDR kalitesini desteklemeyebilir. Sonuçların doğruluğu garanti edilmez.

AP performans iyileştirmeleri, önceki nesil yonga setiyle kıyaslanmıştır. Gerçek performans, kullanıcı ortamına, koşullara, önceden yüklenmiş yazılım ve uygulamalara bağlıdır.

Snapdragon markalı ürünler, Qualcomm Technologies, Inc. ve/veya iştiraklerinin ürünleridir.

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra ile karşılaştırılmıştır.

Şimdiye kadarki en parlak Galaxy ekranındaki görseller artık daha canlı ve büyüleyici[1]. Galaxy S24, 2.600nit tepe parlaklığına ulaşıyor ve Vision Booster özelliğiyle beraber güneş altında daha parlak görünüyor.

Corning® Gorilla® Armor[2] ile optik olarak geliştirilen Galaxy S24 Ultra'nın ekranı, günlük kullanıma bağlı çiziklerin neden olduğu hasarlara karşı üstün bir dayanıklılık gösteriyor. Bu özellik, farklı aydınlatma koşullarındaki yansımaları %75'e kadar önemli ölçüde azaltarak pürüzsüz ve rahat bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor.

Galaxy S24 serisinde hayata geçirilen daha ince ve eşit çerçeveli tasarım geliştirmeleri, tüm görüntüleme deneyimini iyileştiriyor. Bu geliştirmeler, Galaxy S24+ modelindeki 6,7 inç ve Galaxy S24 modelindeki 6,2 inç ekranların, neredeyse telefonların kasa ölçüleriyle aynı büyüklükte olmasını sağlıyor[3]. Galaxy S24 Ultra ise yalnızca görüntüleme için değil aynı zamanda üretkenlik için de optimize edilen 6,8 inç boyutunda daha düz bir ekrana sahip. Galaxy S24+ ekranı da şimdi, Galaxy S24 Ultra ile aynı QHD+ çözünürlüğü destekliyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK VE GİZLİLİK ÖZELLİKLERİ, KULLANICI SEÇİMLERİNİ VE GÜVENLİ KULLANIMI DESTEKLİYOR

Üst seviye koruma sunan çok katmanlı güvenlik platformu Samsung Knox ile güven altına alınan Galaxy S24 serisi, uçtan uca güvenli donanım, gerçek zamanlı tehdit algılama ve iş birliğine dayalı koruma yetenekleriyle kritik bilgileri koruyor ve güvenlik açıklarına karşı savunma sağlıyor.

Samsung Galaxy'nin kullanıcılarına cihazları üzerinde istedikleri değişiklikleri, tercihleri yapma ve kontrol sağlama konularında uzun süredir devam eden taahhüdü, yapay zeka çağında da sürüyor. Galaxy S24 serisi kullanıcıları, yapay zeka özellikleri dahilinde verilerin online olarak işlenmesini devre dışı bırakabilen Gelişmiş Zeka ayarları aracılığıyla, sundukları verilerin yapay zeka deneyimlerinin geliştirilmesinde ne ölçüde işlenebileceğine izin vereceklerini bütünüyle kontrol edebiliyor[4].

Knox Matrix'in[5] güvenli, bağlantılı ve şifresiz bir gelecek yaratma vizyonu da Passkey çözümüyle geliştirildi. Geçiş Anahtarları, dijital kimlik bilgileri aracılığıyla, kullanıcıların tüm güvenilir cihazlarındaki kayıtlı web sitelerine ve uygulamalarına kolay ve güvenli erişim sağlıyor; kimlik hırsızlıklarına karşı koruyor. Gelişmiş Veri Koruması ile kullanıcılara, verilerini Samsung Cloud ile yedeklerken, senkronize ederken veya geri yüklerken uçtan uca şifreleme sunuluyor. Galaxy S24 serisi kullanıcıları böylece senkronize ve güvende kalırken diğer cihazlara da bağlanabiliyor. Bu özellik, cihazlarındaki verilerin yalnızca bir kullanıcı tarafından şifrelenebilmesini veya şifrelerin çözülebilmesini sağlıyor. Bu sayede örneğin bir sunucu tehlike durumunda veya hesap bilgileri çalınsa bile kullanıcıdan başka kimse şifreleri göremiyor. Güvenilir bir cihaza erişim kaybedildiğinde ise kurtarma koduyla veri kaybının önüne geçilebiliyor. Galaxy S24 serisi ayrıca, Knox Vault, Güvenlik ve Gizlilik Panosu, Otomatik Engelleyici, Güvenli Wi-Fi, Özel Paylaşım, Bakım Modu ve daha fazlası dahil olmak üzere Samsung'un yenilikçi ve geniş çeşitlilikteki güvenlik ve gizlilik özellikleriyle korunuyor.

SAMSUNG, ÇEVREYİ KORUMA YOLCULUĞUNDA BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİYOR

Galaxy teknolojileri, insanlar ve gezegen için daha az tüketimle daha fazlasını üretmek üzere tasarıma yeniden hayat vererek yeni bir mobil deneyim kategorisi oluşturuyor. Galaxy S24 serisindeki iç ve dış bileşenlerde geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum kullanılarak Galaxy cihazlarındaki geri dönüştürülmüş malzeme Galaxy S24 Ultra'daki Dinamik AMOLED 2X ekran, DCI-P3 renk aralığında sunduğu yüzde 100 Mobil Renk Hacmi için VDE Almanya'dan sertifika aldı. Bu, görüntülerinizin soluk olmadığı ve farklı parlaklık seviyelerinden bağımsız olarak inanılmaz derecede canlı renkler elde edeceğiniz anlamına gelmektedir. Ekran, 2.600 nit'e kadar en yüksek parlaklığa ulaşabilmektedir. Daha parlak bir görüntü kalitesi sunmak için dijital içerikteki karanlık ve aydınlık taraflar arasındaki kontrastı iyileştirmektedir. Ekran, mobil deneyiminizi daha sürükleyici hale getirmek için 5.000.000:1 kontrast oranına sahiptir.

Corning® Gorilla® Armor, Galaxy S24 Ultra'nın ön ekranında kullanılmıştır. Yansıma testi, rakip çözümlerden alüminosilikat kapak camıyla kıyaslanarak, çizilme testi ise tipik bir camla kıyaslanarak yapılmıştır.

Sırasıyla Galaxy S23+ ve Galaxy S23 ile karşılaştırıldı. Her modelin ekran ve cihaz kasa boyutu: Galaxy S23+ (6,6 inç, 76,2 x 157,8 x 7,6 mm); Galaxy S24+ (6,7 inç, 75,9 x 158,5 x 7,7 mm), Galaxy S23 (6,1 inç, 70,9 x 146,3 x 7,6 mm), Galaxy S24 (6,2 inç, 70,6 x 147 x 7,6 mm).

Samsung Hesabına girilmiş olması gerekir. Sunucu erişimini engelleyen Gelişmiş Zeka ayarları, bazı yapay zeka özelliklerinin işlevselliğini sınırlar. Sunucu erişiminden bağımsız olarak Samsung, kullanıcının girdiği veya kullanıcıya sunulan verileri kaydetmez.

Knox Matrix, One UI 6 veya üzeri sürümlere sahip Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde desteklenmektedir. Kullanılabilirlik, ülkeye veya bölgeye göre değişebilir.

çeşitliliği artırıldı. Bu yöndeki çabalar şimdi bir adım ileri taşındı. Galaxy S24 serisinde ilk kez geri dönüştürülmüş kobalt ve nadir toprak elementleri kullanılarak üretilmiş bileşenler yer alıyor. Galaxy S24 Ultra'nın pilinde en az %50 geri dönüştürülmüş kobalt kullanılırken[3], hoparlörlere %100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri dahil edildi[4].

Galaxy S24 aynı zamanda geri dönüştürülmüş çelik ve Termoplastik Poliüretan (TPU) malzemeyle tasarlanan ilk Galaxy S serisi olma özelliği de taşıyor. Galaxy S24 Ultra'nın hoparlörlerinde minimum %40 geri dönüştürülmüş çelik, yan tuşta ve ses tuşlarında ise minimum %10 tüketici öncesi geri dönüştürülmüş TPU kullanılıyor. Ayrıca her Galaxy S24 modeli, %100 geri dönüştürülmüş kağıt malzemeden üretilmiş bir kutuda geliyor.

En yeni amiral gemisi, kullanıcıların Galaxy cihazlarının optimize edilmiş performansını daha uzun süre güvenilir bir şekilde deneyimlemesine yardımcı olmak için 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak[6] ve Samsung'un ürün yaşam döngüsünü uzatma taahhüdünü sürdürecek. Galaxy S24'ler ayrıca UL ECOLOGO® sertifikasına[7] da sahip ve ürünlerin karbon ayak izi, The Carbon Trust[8] tarafından ölçülüp doğrulanıyor.

Galaxy S24, Samsung'un mobil deneyimde çevreyi korumaya yönelik oluşturduğu yol haritasında kaydettiği ilerlemenin bir ispatı niteliğinde. 2025 yılı sonuna kadar ulaşmayı planladığı hedeflere[9] yönelik adımlar atma konusunda kararlılığını sürdüren Samsung, 2022'nin sonunda Galaxy akıllı telefonlardan ve tabletlerden PC'lere ve giyilebilir cihazlara kadar tüm mobil ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak bu hedeflerden ilkine ulaştı. Şirket aynı zamanda, geri dönüştürülmüş malzemeler konusunda yeni bir hedef belirledi. Samsung, 2030 yılına kadar tüm mobil ürünlerinin her modülüne[10] en az bir çeşit geri dönüştürülmüş malzeme dahil edecek.

Her Detayda Hassas Teknolojiler ve Şıklık

Cihaz dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artıran titanyum çerçeveye[11] sahip ilk Galaxy telefon olan Galaxy S24 Ultra'nın önemli ölçüde daha ince olan gövdesi, daha rahat tutuş sağlıyor ve hareket halinde daha iyi bir deneyim sunuyor. Galaxy S24+ ve Galaxy S24'ün aerodinamik tek parça tasarımında, cihazların arka kapağı ve yan çerçeve arasındaki kesintisiz bağlantı, daha yüksek bir estetik standart yakalıyor.

Galaxy S24 Ultra'nın Üst Hoparlör Modülü, Alt Hoparlör Modülü, Kasa Önü, S Pen İç Kapağı, S Pen'in Düğme Tutucusu, Yan Tuşu, Ses Tuşu, SIM Yuvası, Kamera Dekoru, Ön Ekranı, Arka Camı ve Pili geri dönüştürülmüş malzemeler içermektedir.

Neodimyum.

Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S24+'ta kullanılan piller, minimum %50 oranında tüketici öncesi ve sonrası geri dönüştürülmüş kobalt içermektedir. Galaxy S24'ün pili minimum %10 oranında tüketici öncesi ve sonrası geri dönüştürülmüş kobalt içermektedir. Yukarıda verilen ölçümler ağırlık bazındadır.

Galaxy S24 serisinin hoparlörleri, %100 tüketici öncesi ve sonrası geri dönüştürülmüş neodim içerir. Yukarıda verilen ölçüm değerler ağırlık bazındadır.

Galaxy S24 serisindeki hoparlörler en az %40 oranında tüketici öncesi ve sonrası geri dönüştürülmüş çelik içermektedir. Yukarıdaki ölçüm değerleri ağırlığa dayanmaktadır.

Android işletim sistemi yükseltmelerinin ve güvenlik güncellemelerinin sunulması ve zamanlaması, cihaz modeline ve pazara göre değişebilir.

UL ECOLOGO® sertifikalı ürün ve hizmetlerin enerji azaltımı, kullanılan malzemeler, sağlık, çevre ve üretim ve operasyonlar dahil olmak üzere yaşam döngüsü boyunca çevresel performans kriterlerine dayalı olarak çevresel etkiyi azalttığı doğrulanmıştır. Galaxy S24 serisi, Cep Telefonları Sürdürülebilirliğinde UL Çevre Standardı olan UL 110'u karşılamıştır.

Carbon Trust, Galaxy S24 serisinin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve tamamen imhası dahil olmak üzere baştan sona karbon ayak izi açısından ölçmüş ve doğrulamıştır. Bu kriterler, uluslararası kabul görmüş standart olan PAS2050'ye göre doğrulanmıştır.

2021 yılında Samsung Mobil Deneyim iş birimi, 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmek üzere, ürünler ve şirket genelinde dört hedef belirlediğini duyurdu. Bu hedefler arasında tüm yeni mobil ürünlerde geri dönüştürülmüş malzemelerin artırılarak kullanılması, mobil ürün kutularından tek kullanımlık plastiklerin çıkarılması, tüm akıllı telefon şarj cihazlarındaki bekleme güç tüketiminin sıfıra indirilmesi ve küresel operasyonlar genelinde çöp sahalarına sıfır atık atılması yer alıyor.

Samsung, akıllı telefonlardaki modülleri şöyle tanımlamaktadır: Anten, Pil, Kamera, Ekran, Mekanik Bileşenler, Motor, PBA/FPCB, Hoparlör, Kablosuz Şarj Modülü ve Ürün Kutusu.

Titanyum yalnızca cihazın yan çerçevesinde kullanılmıştır. Ekran çerçevesinde, ses seviyesi tuşları ve yan tuşlarda yer almamaktadır.

Galaxy S24 serisi, toprak mineralinden ilham alan renk tonlarıyla sunuluyor[1]: Galaxy S24 Ultra Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor ve Titanyum Sarı. Samsung online mağazasına özel: Titanyum Yeşil ve Titanyum Turuncu. Galaxy S24+ ve Galaxy S24 ise şu renk seçeneklerine sahip: Siyah, Gri, Mor ve Sarı. Samsung online mağazasına özel: Yeşil, Safir, Mavi ve Turuncu. Samsung online mağazası: https://shop.samsung.com/tr/

Galaxy S24 serisi hakkında daha fazla bilgi için www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s24-ultra/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Renk seçenekleri pazara ve operatöre göre değişebilir.

Özellikler Tablosu

Galaxy S24 Ultra Ekran 6,8 inç* QHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran Süper 120Hz yenileme hızı (1~120Hz) Vision booster *Çapraz olarak ölçülen Galaxy S24 Ultra'nın ekran boyutu, tam dikdörtgende 6,8 inçtir ve yuvarlatılmış köşeler hesaba katıldığında da 6,8 inçtir; gerçek görüntülenebilir alan, yuvarlatılmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle daha küçüktür. Boyutlar ve Ağırlık 79 X 162.3 X 8.6mm, 233g *Cihazın ağırlığı, pazara göre değişebilir. Kamera 12MP Ultra Geniş Kamera F2.2, FOV 120˚ 200MP Geniş Kamera OIS F1.7, FOV 85˚ 50MP Telefoto Kamera 5x Optical Zoom, OIS F3.4, FOV 22˚ 10MP Telefoto Kamera 3x Optical Zoom, OIS F2.4, FOV 36˚ 12MP Ön Kamera F2.2, FOV 80˚ Depolama/Hafıza 12GB + 1TB 12 + 512GB 12 + 256GB *Depolama seçenekleri ve kullanılabilirliği operatöre, ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Gerçek depolama kullanılabilirliği önceden yüklenmiş yazılıma bağlı olarak değişebilir. Batarya 5,000 mAh * Normal Değer, üçüncü taraf laboratuvar koşullarında test edilmiştir. Normal değer, IEC 61960 standardı kapsamında test edilen örnekler arasında pil kapasitesindeki sapmayı dikkate alan tahmini ortalama değerdir. Nominal kapasite, 4.855mAh'dir. Gerçek pil ömrü ağ ortamına, kullanım modellerine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Şarj* Kablolu şarj*: 45W Adaptör** ve 5A USB-C kablosu*** ile yaklaşık 30 dakikada %65'e kadar şarj Hızlı Kablosuz Şarj 2.0**** Kablosuz PowerShare***** *Kablolu şarj PD ile uyumludur. **45W Güç Adaptörü ayrı satılır. Orijinal Samsung 45W Güç Adaptörü ve veri kablosunun kullanılması önerilir. *** Galaxy S24 Ultra'nın yeni pazara sunulan sürümüne bağlanan 45W Seyahat Adaptörü ile yapılan dahili Samsung laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlar, cihazın kalan gücü %0 iken, tüm hizmetler, özellikler ve ekran kapalıyken elde edilmiştir. Gerçek şarj hızı, gerçek kullanıma, şarj koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. ****Kablosuz şarj WPC ile uyumludur. *****Qi kablosuz şarj özelliğine sahip Samsung veya diğer marka akıllı telefonlarla sınırlıdır: Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 serisi, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 serisi, Z Fold2, Note20 serisi, S20 serisi, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE ve Note5. Yalnızca Galaxy Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi belirli Samsung Galaxy giyilebilir cihazlarıyla kullanılabilir. Pil gücü %30'un altındaysa Kablosuz PowerShare çalışmayabilir. Belirli aksesuarlar, kılıflar, diğer marka cihazlar veya bazı Samsung giyilebilir cihazlarla çalışmayabilir. PowerShare kullanımı sırasında, ağ ortamınıza bağlı olarak çağrı alımı veya veri hizmetleri etkilenebilir. İşletim Sistemi Android 14 One UI 6.1 Ağ ve Bağlantı 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *Belirli pazarlarda, optimum 5G ağ bağlantısı gerektirir. Kullanılabilirlik ve ayrıntılar için operatörünüze danışın. İndirme ve akış hızları, içerik sağlayıcıya, sunucu bağlantısına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. **LTE modelinin kullanılabilirliği, pazara ve operatöre göre değişir. Gerçek hız pazara, operatöre ve kullanıcı ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir. ***Wi-Fi 7 ağının kullanılabilirliği pazara, ağ sağlayıcısına ve kullanıcı ortamına göre değişebilir. Optimum bağlantı ve bir Wi-Fi 7 yönlendirici gerektirir. Suya Dayanıklılık IP68 * IP68 derecesi: Laboratuvar test koşullarına göre 1,5 metreye kadar tatlı suya 30 dakikaya kadar daldırılabilir. Islandıktan sonra su kalıntılarını durulayın/kurulayın. Plajda veya havuzda kullanımı tavsiye edilmez. S Pen'in suya ve toza dayanıklılığı kalıcı değildir, normal aşınma ve yıpranma nedeniyle zamanla azalabilir.