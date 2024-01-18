(AX-3) Space X Falcon 9 roketi özellikleri! Uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı hangi roketle uzaya çıkacak?

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olan Gezeravcı'nın seyahatinde kullanılacak olan SpaceX'in Falcon 9 roketi, özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Falcon 9'un özellikleri...
Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olan Gezeravcı'nın seyahatinde kullanılacak olan SpaceX'in Falcon 9 roketi, özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Falcon 9'un özellikleri...
FALCON 9 ÖZELLİKLERİ NELER?
Roketin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yeniden kullanılabilme yeteneğidir. Bu özellik, roketin pahalı parçalarının her seyahat sonrasında tekrar üretilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak uzay yolculuğunu ekonomik hale getirmektedir. SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri toplamda 289 kalkış ve 246 iniş yapmış, 221 kez de birden fazla uçuşta kullanılmıştır.
Falcon 9'un teknik özellikleri şu şekildedir:
⭐ Uzunluk: 70 metre
⭐ Çap: 3,7 metre
⭐ Ağırlık: Yaklaşık 550 ton
⭐ Roket, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahiptir.
🚀 Falcon 9, 9 adet Merlin motoruyla çalışmaktadır. Bu motorlar, alüminyum-lityum karışımı tanklarda bulunan sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıtıyla güç sağlar. Merlin motorları, tekrar kullanılabilirlik gözetilerek tasarlanmış olup, roketin Dünya'ya geri dönüş evresinde iniş için yavaşlatma amacıyla kullanılmaktadır.
🚀 Roketin kademeleri arasında bulunan 4 adet hipersonik mazgallı yüzgeç/kanat, roketin geri dönüş evresinde oryantasyonunu sağlayarak inişin kontrolünü optimize eder.
🚀 Falcon 9'un istenilen yörüngeye ulaşması ve Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından devreye girecek olan Merlin uzay boşluğu motoru, kapsülü istenilen bölgeye taşımak için güç sağlayacaktır.
🚀 Roketin içerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilirken, basınçsız arka bölümünde yük taşıma özelliğine sahiptir. Kapsül 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğundadır.