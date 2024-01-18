(AX-3) Space X Falcon 9 roketi özellikleri! Uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı hangi roketle uzaya çıkacak?

FALCON 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Roketin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yeniden kullanılabilme yeteneğidir. Bu özellik, roketin pahalı parçalarının her seyahat sonrasında tekrar üretilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak uzay yolculuğunu ekonomik hale getirmektedir. SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri toplamda 289 kalkış ve 246 iniş yapmış, 221 kez de birden fazla uçuşta kullanılmıştır.