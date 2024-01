Casper 2024 yılında yüzde 40 büyüme hedefliyor

Yerli teknoloji markası olarak 30 yılı aşkın süredir sektöre öncülük eden Casper, 2023 yılına dair sektör değerlendirmesini ve büyüme rakamlarını açıkladı. Casper'ın 2023 yılındaki durumunu değerlendiren Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Geçen yıla göre dünya genelinde bilgisayar satışlarında düşüş yaşanırken, ülkemiz bu durumdan pozitif olarak ayrıştı. Dünya genelinde yüzde 14 daralma gerçekleşirken, ülkemiz 2023 yılını bilgisayar satışlarında yüzde 15 büyüme ile kapattı. Biz de Casper olarak, 2023 yılında Casper VIA, Casper Nirvana ve Excalibur alt markalarımızla çıkardığımız 15 yeni ürün ile birlikte satış rakamlarımızı artırdık. Kullanıcılara daha geniş ürün gamı ve daha çok satış noktası ile ulaşarak 2023 yılında yüzde 50 büyüme kaydettik." dedi.

"2023'TE ÜRÜN YELPAZEMİZİ GENİŞLETME VE MÜŞTERİLERİMİZE DAHA IYİ HİZMET SUNMA KONULARINDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK."

Müşteri odaklı stratejileri, inovasyona verdikleri önem ve sektöre öncülük eden ürün ve hizmetleriyle büyümelerine katkı sağladıklarını dile getiren Karaman, "2023'te ürün yelpazemizi genişletme ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunma konularında çok önemli adımlar attık. Bu süre zarfında, müşteri memnuniyetini artırmak adına uçtan uca satınalma deneyiminden servis noktalarına kadar bir yenileme sürecine girdik, müşteri içgörülerini toplayarak, ürünlerimizi ve servislerimizi tasarladık. Özellikle 2023 yılının ikinci yarısında lansmanını yaptığımız son teknoljili oyun bilgisayarlarımız, ince, hafif ve ergonomik tasarımı ve şıklığı ile dikkat çeken Nirvana X600 serimizin kullanıcılardan büyük ilgi görmesi büyüme oranlarımız üzerinde etkili oldu. Enflasyonun tüketici satın alma davranışlarında, uzun yıllar kullanabileceği cihazlara yönelme eğilimi yarattığını söylemek mümkün. Bu anlamda Casper olarak toplam faydaya ve uzun yıllar kullanabilecek sağlamlık ve kaliteye dair ürün tasarımlarında gösterdiğimiz özenin sonuçlarını büyüme rakamlarımızda gördük." dedi.

Tüm Ar-Ge ve üretim süreçlerini yerli mühendislerle yürüten, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olduklarını belirten Karaman, 2023 yılında bilgisayardan monitöre, akıllı telefondan oyun bilgisayarlarına 500 bine yakın cihazı tüketiciyle buluşturduklarını dile getirdi.

"2024 YILINDA YÜZDE 40 BÜYÜME HEDEFLİYORUZ"

2024 yılında Casper olarak hedeflerine ulaşmak için stratejilerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Karaman, "2024'te, sektördeki dinamiklere ve müşteri beklentilerindeki değişime dayalı olarak, büyümeyi ve yenilikleri sürdürmeyi devam etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bilgisayarların yapay zekalı bilgisayarlar olarak tanımının değişeceği bir dönem. Casper olarak, 2024 yılında bu arayışa cevap verecek ürünlerimiz ve hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla, yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi desteklemek üzere tüm tasarladığımız ürün gamlarında, amiral gemi diyebileceğimiz üstün teknoloji ürünlerin lansmanlarını özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde tüketiciye sunacağız. Bir yıllık geliştirme süreçleri sonunda, ürünlerimizdeki üst düzey teknolojileri, şık ve dayanıklı tasarımları tüketiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

En yeni teknolojileri araştırma, geliştirme ve entegrasyon süreçlerini başarıyla gerçekleştirebilmek ve geleceğin teknolojisini inşa etmek için 2024'te Ar-Ge yatırımlarını yüzde 100 artıracaklarını aktaran Karaman, "Casper olarak 2024 yılında da hem bireysel hem kurumsal kullanıcıların beklentilerini karşılayacak son teknoloji ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Özellikle yapay zeka teknolojisinin gelişmesini, NPU (neural processing unit) birimlerinin bilgisayarlara entegre olması ile daha da artmış üretken yapay zeka deneyimini tüketicilere sunmak üzere iş ortaklarımızla çalışmalarımızı yakın bir şekilde sürdürüyoruz. 2024 yılında üretim kapasitemizi artırarak, global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerimizi geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştirerek kullanıcılarımızla buluşturacağız. dedi.

CASPER HAKKINDA:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 4 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

