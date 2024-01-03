Son dakika: Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, neden giremiyorum, neden hata veriyor?

Kullanıcılar Sahibinden'e özellikle son saatlerde giriş yapamıyor. Sitede yaşanan bu teknik aksaklık, gece yarısından bu yana sürüyor. Peki, Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, neden giremiyorum, neden hata veriyor? İşte haberin detayı!

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ? SAHİBİNDEN.COM NEDEN AÇILMIYOR? Kullanıcılar, tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden siteye girmeye çalıştıklarında "Bu siteye ulaşılamıyor Sahibinden ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor.