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Son dakika: Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, neden giremiyorum, neden hata veriyor?

Son saatlerde birçok internet kullanıcısı ikinci el alım-satım platformlarından biri olan Sahibinden'in çöktüğü konusunda araştırma yapıyor. Peki, Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, neden giremiyorum, neden hata veriyor? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 11:08 Güncelleme 03 Ocak 2024, 11:36
Son dakika: Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, neden giremiyorum, neden hata veriyor?

Kullanıcılar Sahibinden'e özellikle son saatlerde giriş yapamıyor. Sitede yaşanan bu teknik aksaklık, gece yarısından bu yana sürüyor. Peki, Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, neden giremiyorum, neden hata veriyor? İşte haberin detayı!

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ? SAHİBİNDEN.COM NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar, tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden siteye girmeye çalıştıklarında "Bu siteye ulaşılamıyor Sahibinden ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Sahibinden.com yönetimi, yaşanan erişim sorununa ilişkin ilk resmi açıklamayı Instagram hesapları üzerinden yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ERİŞİM PROBLEMİ NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

Gece saatlerinden itibaren artan şikayetler üzerine, Sahibinden.com yönetimi Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan resmi açıklamada, yaşanan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşanan teknik bir problem olduğu belirtildi.

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