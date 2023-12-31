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ROBLOX KAPANACAK MI? Roblox 2024 yılında kaldırılacak mı, neden? Roblox 1 Ocak'ta kapanıyor mu?

Roblox Corporation tarafından geliştirilen çevrimiçi deneyim platformu Roblox, Türkiye'de geniş bir oyuncu kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ancak, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda dolaşan iddialar, Roblox'un Türkiye'de kapatılacağına dair spekülasyonlara neden oldu. Peki Roblox 2024 yılında kaldırılacak mı, neden?

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 18:45 Güncelleme 31 Aralık 2023, 18:45
ROBLOX KAPANACAK MI? Roblox 2024 yılında kaldırılacak mı, neden? Roblox 1 Ocak’ta kapanıyor mu?

Roblox 2024 yılında kaldırılacak mı, neden? Roblox 1 Ocak'ta kapanıyor mu? soruları, oyunseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'de popüler olan Roblox oyununun 2024 yılında kaldırılacağı iddia edildi. Peki Roblox kapanacak mı?

ROBLOX KAPANACAK MI?

Sosyal medyada ve çeşitli internet platformlarında dolaşan söylentilere göre, Roblox'un Türkiye'de 1 Ocak 2024 tarihinde kapanacağına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan şuan için bir bilgi bulunmuyor.

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