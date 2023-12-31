ROBLOX KAPANACAK MI? Roblox 2024 yılında kaldırılacak mı, neden? Roblox 1 Ocak’ta kapanıyor mu?

Roblox 2024 yılında kaldırılacak mı, neden? Roblox 1 Ocak'ta kapanıyor mu? soruları, oyunseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'de popüler olan Roblox oyununun 2024 yılında kaldırılacağı iddia edildi. Peki Roblox kapanacak mı?