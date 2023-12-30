Yerli girişim TeklifimGelsin, 14 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

KISA SÜREDE İŞLEM

İhsan Cem Zararsız ve Ertuğrul Hakan Biri tarafından kurulan TeklifimGelsin, Haziran 2021'den bu yana bankaların ve diğer finans şirketlerin kişiselleştirilmiş kredi, yatırım ve sigorta tekliflerini son kullanıcılara sunuyor.

TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO'su İhsan Cem Zararsız, "Mart ayından bu yana mobil uygulamamızın da hayata geçmesiyle hem web hem mobilde veri odaklı geliştirdiğimiz teknolojilerle, kullanıcıların kredi derecelerini ücretsiz öğrenmelerine, bireysel krediler, kredi kartları, yatırım ve sigortacılık işlemlerini 40 saniyenin altında tamamlamalarına olanak tanıyoruz" açıklamasını yaptı. Dijital banka lisanslarının verilmeye başlanmasıyla, bankacılık sektöründe açık bankacılık çözümlerinin arttığını belirten Zararsız, "Bu durum veriye dayalı kişiselleştirmenin ve şubesiz bankacılığın artık yarının değil bugünün konusu haline geldiği gösterdi. Kullanıcılar da bu tarz çözümleri daha çok tercih etmeye başladı" dedi.

FİNANSAL ÇÖZÜM ÜRETİYOR

TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CTO'su Ertuğrul Hakan Biri de "Bir startup olarak, küçük ama yetenekli ekibimizle, mühendislik alanında kaliteyi hedef alıyoruz. LLM, yapay zeka ve nöral ağlar gibi ileri teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak açık bankacılık ve kişiye özel finansal çözümler alanında bankalar ve kullanıcılar için verimli ve etkili çözümler üretiyoruz" diye konuştu. Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İdeal Finansal Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp ise finansal teknolojiler alanında yatırımlara devam ettiklerini ve bu kapsamda kişiselleştirilmiş finansal teklifleri tek çatı altında toplayan TeklifimGelsin ile holding grup şirketleri arasında çok daha fazla iş birliği yapılarak kullanıcıların finansal hayatlarını kolaylaştıracaklarını sözlerine ekledi.