Doğuş Oto yeni markası akıllı filo yönetim sistemi D-One’ı tanıttı

Doğuş Oto'nun yeni markası D-One, müşterilerine bağlantılı araç teknolojisi ile filo yönetiminde daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunuyor... Artık otomobiller ağa bağlandıkça güvenli yönetmek kolaylaşıyor.
Doğuş Oto'nun yeni markası D-One, müşterilerine bağlantılı araç teknolojisi ile filo yönetiminde daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunuyor... Artık otomobiller ağa bağlandıkça güvenli yönetmek kolaylaşıyor.
Araçların uzaktan yönetimi için kullanılan teknolojiler her geçen gün daha çok şeye izin veriyor. Bu sistem, anlık verilerin yanı sıra belirsizliklere karşı esnek ve sürdürülebilir çözümler sunarak, bir araç takip sisteminden öte, kullanıcıların filo yönetiminde dijital bir altyapı ile desteklenmesini sağlıyor.
Bağlantılı araçlardan alınan telematik veriler sayesinde, araçların performansını detaylı bir şekilde izleyerek, sürüş alışkanlıklarını, hız profillerini, yakıt tüketimini ve bakım gereksinimlerini analiz etmeye olanak tanıyor. Şirketler için öncelikli konulardan biri olan çalışan güvenliğine de katkı sunan D-One, sürücü davranışlarını izlemede yardımcı olarak sürüş eğitimi ve güvenlik tedbirleri alınabilmesi için içgörü sağlıyor.