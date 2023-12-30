Doğuş Oto yeni markası akıllı filo yönetim sistemi D-One’ı tanıttı

Doğuş Oto'nun yeni markası D-One, müşterilerine bağlantılı araç teknolojisi ile filo yönetiminde daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunuyor... Artık otomobiller ağa bağlandıkça güvenli yönetmek kolaylaşıyor.

Araçların uzaktan yönetimi için kullanılan teknolojiler her geçen gün daha çok şeye izin veriyor. Bu sistem, anlık verilerin yanı sıra belirsizliklere karşı esnek ve sürdürülebilir çözümler sunarak, bir araç takip sisteminden öte, kullanıcıların filo yönetiminde dijital bir altyapı ile desteklenmesini sağlıyor.