Rengarenk yeni yıl coşkusuna ortak olun! işte yeni yıla ışıltılı bir başlangıç yapmak isteyenler için hediye alternatifleri ...

YAPAY ZEKA İŞLEMCİLERİN PERFORMANSINA DOKUNDU

Pek çok dizüstü bilgisayar artık yapay zeka teknolojisini işlemci ve kamera gibi temel ihtiyaçların performansını artırmaya başladı. Özellikle iş dünyasındakilerin hayatını kolaylaştıracak dizüstü bilgisayar; ultra hafif tasarımı, askeri sınıf dayanıklılığı, gün boyu süren pil ömrü ve en yeni Wi-Fi 7 teknolojisi gibi çeşitli özellikleriyle ofiste veya ofis dışında her işin rahatlıkla yapılmasını sağlıyor. ASUS; en son model Intel Core Ultra işlemcileri ve NVIDIA ekran kartlarını bir araya getiren, ultra hafif, yapay zeka destekli ExpertBook B5'i (B5404 ve B5604) kullanıma sunuyor. Özellikle hareketli bir iş hayatı olanlara destek olması için tasarlanmış ExpertBook B5, birçok farklı işin aynı anda her yerde yapılmasını mümkün kılan taşınabilir bir yardımcı. ExpertBook B5; yapay zeka destekli akıllı kamera ve gürültü engelleme gibi özelliklerinin yanında, kesintisiz Wi-Fi 7 ve 4G LTE bağlantısıyla da her işin daha hızlı ve sorunsuz gerçekleştirilmesini sağlıyor. Biyometrik oturum açma, RAID 0/1 destekli SSD ve opsiyonel akıllı kart okuyucusuyla da güvenlik konusunda tam donanımlı.

MAKSİMUM VERİMLİLİK

İş dünyasındakilerin verimliliğini maksimize etmek için tasarlanan ExpertBook B5; en yeni Intel Core Ultra işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 2050 grafik kartlarıyla destekleniyor. İş hayatındaki görevleri kolaylaştırmanın yanında yeni ExpertBook B5; genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için yapay zeka destekli kamera ve gürültü engellemeyi bir araya getirerek optimize edilmiş görsel-işitsel özellikleriyle online toplantıların kesintisiz olmasını sağlıyor. Hareket izleme teknolojisi, kullanıcının yüzünü otomatik olarak merkezde tutuyor ve odağı ayarlayarak sohbetin ortasında kamerayı ayarlama zorunluluğunu kaldırıyor. Eş zamanlı olarak, iki yönlü yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi ise; hoparlörün etrafındaki sesi filtreleyip konuşmanın diğer ucundaki kişiden gelen gürültüyü ortadan kaldırarak online toplantılar aynı odada yapılıyor gibi hissettiriyor.



KURUMSAL DÜZEYDE GÜVENLİK

Expertbook B5, güvenliği en üst düzeye çıkarmak, BT yönetimini kolaylaştırmak ve hibrit çalışanlara sorunsuz iş deneyimi sunmak için birçok tasarım özelliği ve teknolojisiyle donatıldı. Entegre parmak izi sensörü, yüz tanımayla oturum açma için opsiyonel IR kamera ve akıllı kart okuyucu dahil olmak üzere çoklu oturum açma seçeneklerinin cihaza dahil edilmesi; hem kolaylık hem çok faktörlü kimlik doğrulama imkanı sağlıyor.



HAREKET HALİNDE KULLAN

1.29 kg ağırlığında ve 1.89 cm inceliğindeki ExpertBook B5, mobilite için özel tasarlandığından seyahat halinde yapılması gereken işler için oldukça uygun. Bilgisayar, MIL-STD 810H ABD askeri sınıf standardını karşılayacak şekilde güçlendirildi; panel basıncı, şok ve düşme testleri gibi değerlendirmelere tabi tutuldu.