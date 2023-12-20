Sıvı soğutma teknolojileri: Lenovo oyunculara özel üç yeni ürününü tanıttı

Lenovo, oyun tutkunlarının istedikleri yerde istedikleri şekilde oyun oynama özgürlüklerini artıracak üç yeni ürününü tanıttı. Lenovo'nun ilk Windows taşınabilir oyun cihazı Lenovo Legion Go, en üst düzey özellikleri arayan ve görsellerde daha azına razı olmayan oyuncular için tasarlandı.

ÇÖZÜM SUNUYOR

Lenovo Legion Glasses, hareket halindeyken veya koltukta oturan oyuncular için, ister Lenovo Legion Go'da ister diğer uyumlu cihazlarda oyun ve içerik tüketimi için daha akıllı, özel ve büyük ekranlı bir çözüm sunuyor. Lenovo Legion 9i ise oyuncular ve yaratıcılar için tasarlanmış, bağımsız sıvı soğutma sistemine sahip, Lenovo Legion ekosistemindeki ve dünyadaki ilk üst düzey 16 inç oyun dizüstü bilgisayarı olarak ses getirmeye aday.

GELİŞMİŞ SİSTEM

Legion 9i modelinin en öne çıkan özelliklerinden biri sıvı soğutma sistemi. Gelişmiş soğutma sistemi, cihaz ısınmaya başladığında devreye girerek durdurulamaz bir performansı garantiliyor.