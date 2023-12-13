Hazrırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye Uzay Ajansı'nın 5. kuruluş yıl dönümü sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Kacır, astronomiden matematiğe, tıptan geometriye birçok alanda çığır açmış bir medeniyetin mirasçıları olarak uzay çalışmalarında daha kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımla hareket etmek amacıyla 5 yıl önce bugün Türkiye Uzay Ajansını (TUA) kurduklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nda "uzayda biz de varız" dediklerini ve uzay bilimi ve teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" hedefi için de artık gün saydıklarını dile getirdi.

Kacır, ilk defa bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere çok yakın bir zamanda uzaya gönderileceğinin altını çizdi.

Bakan Kacır, TUA, TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı seçim sürecinin sonunda 36 bin aday arasından seçilen ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in isimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan'da İstanbul TEKNOFEST'te duyurulduğunu hatırlattı.