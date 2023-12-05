Excalibur 23.8” Curved Monitör ile oyunlarda derinlik ve gerçekçiliği keşfedin

EXCALIBUR 23.8" CURVED MONİTÖR 200HZ YENİLEME HIZIYLA OYUNSEVERLERİ BÜYÜLÜYOR



Güçlü ekranlar, mücadeleci oyunların heyecanını gerçekçi yaşamak isteyen oyunseverler ve daha canlı, net renklerle verimli çalışmalara imza atmak isteyen profesyonellerin ortak arayışı haline geldi. Güçlü performansın trend tasarımlarla buluştuğu monitörlere sahip olmak ise kullanıcılar için hayal olmaktan çıkıyor. Yenilenen anakartı, 200Hz ekran yenileme hızı ve 1ms ekran yenileme süresi sayesinde çok daha pürüzsüz ve net bir görüntü kalitesi sunan Excalibur 23.8" Curved Monitör, oyun tutkunları ve profesyoneller için ekran kullanımında maksimum verimlilik ve hız sağlıyor.



Gelişmiş Ekran Teknolojisi Kavisli Monitör İle Bir Arada

Daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performansı monitörlerde görmek isteyen kullanıcıların çağrısına tasarladığı trend monitörlerle kulak veren Excalibur, geniş ekrana sahip 23.8" kavisli gaming monitörü ile oyunseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Hem oyunlar hem de profesyonel kullanımlar için üstün performans sağlayan Excalibur 23.8" monitör, verimli çalışmayı ve keyifli oyun oynamayı bir arada sunabiliyor. Canlı renklerin en net halini sunan, kullanıcıya oyunun içerisinde olma hissini yansıtan Excalibur 23.8" monitör, AMD FreeSync, NVDIA G-sync, Low Blue Light, Over Drive ve Flicker Free gibi tüm ekran teknolojilerini, en iyi deneyimi en konforlu şekilde sunabilmek adına bünyesinde barındırıyor.







Göz Sağlığını Koruyan Gelişmiş Ekran Deneyimi

Şık tasarımı ve yüksek performansı hedefleyen ürün özelliklerinin yanı sıra kullanıcılarının sağlığına da önem veren Excalibur, ekrandan gelen ışıkların olumsuz etkisini de minimuma indirdi. Göz şeklinden ilham alınarak sağlığa en uygun şekilde tasarlanan monitör, 1500R kavis değeri, Low Blue Light ve titreme önleme özellikleriyle daha geniş görüntülemeyi uzun kullanımlarda dahi konforlu bir şekilde sunabiliyor. Aynı zamanda 300 NIT parlaklık ve 3000:1 kontrast oranıyla da doygun ve doğru rengi en iyi kalitede sağlayan monitör, 920 x 1080P çözünürlüğü ve HDR efekti sayesinde ekrandaki görüntüye derinlik katarak gerçeklik hissini doruklara çıkarıyor.



Çerçevesiz Ultra İnce Ekran İle Modern Tasarım

Oyun dünyasının dinamik enerjisinden ilham alınarak tasarlanan Excalibur 23.8" monitör, arka kapak dizaynındaki Excalibur mavisi ve çizgisel tasarımı ile kendini farklı ve özel hissetmek isteyenler için tasarlandı. 1500R yarıçaplı, kavisli yapısıyla beraber 178*178 geniş ve kapsayıcı bir görüntüleme açısı vadeden Excalibur 23.8" monitör, 3 kenarı çerçevesiz ultra ince ekranıyla kalın çerçeveli, kalın gövde ve ekranlara kıyasla modern bir görünümüne sahip.



Teknik Özellikler

Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Tepki Süresi: 1ms

1ms Çözünürlük: FHD

FHD AMD FreeSync Teknolojisi: Evet

Evet Anti-Flickering: Evet

Evet Boyutlar: 390 x 361 x 117mm

390 x 361 x 117mm Curved Açısı: 1500R

1500R Ağırlık: 3.8 kg

3.8 kg Çözünürlük Ölçüsü: 1920 x 1080

1920 x 1080 Display Port 1.2: 1 Adet

1 Adet HDMI Kablosu: 1 Adet

1 Adet Ekran Boyutu: 23.8"

23.8" Görüntü Oranı: 16:9

16:9 Görüntüleme Açısı: H:178 V:178

H:178 V:178 Kontrast Oranı: 3000:1

3000:1 Mavi Işık Filtresi: Evet

Evet Parlaklık: 300 NIT

300 NIT Renk Gamut: 96% sRGB

96% sRGB Renk Skalası: 16,7 Milyon