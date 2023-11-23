İstanbul-Ankara arası 26 dakika sürecek! Elon Musk’tan saatte 1000 km’ye ulaşan hızlı tren

Gelişen küresel ekonomi ve artan ulaşım ihtiyaçları, yeni nesil ulaşım teknolojilerine olan ilgiyi arttırıyor. Bu kapsamda öne çıkan "Hyperloop" teknolojisi, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekiyor.
Gelişen küresel ekonomi ve artan ulaşım ihtiyaçları, yeni nesil ulaşım teknolojilerine olan ilgiyi arttırıyor. Bu kapsamda öne çıkan "Hyperloop" teknolojisi, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekiyor.
İSTANBUL-ANKARA ARASI 26 DAKİKA OLACAK!
Türkiye'de, 1000 km/sa hızla seyahat eden bir aracın 445 kilometrelik mesafeyi kat etmesi sadece 26.7 dakika sürüyor.
Hyperloop'un avantajları arasında mevcut ulaşım biçimlerine göre daha ekonomik, hızlı, konforlu ve çevre dostu olma amacı bulunuyor. Ulaşım sürecinde aerodinamik sürtünmenin düşük olması, kapsüllerin tüp içinde mükemmel hızlarda seyahat etmesini sağlıyor.
HYBERLOOP KAÇ KİŞİ TAŞIYABİLİYOR?
Kapasite karşılaştırması: Yüksek Hızlı Tren, Shanghai Maglev Treni ve Hyperloop
|Özellikler
|Yüksek Hızlı Tren (SSK-E4)
|Shanghai Maglev Treni
|Hyperloop
|Bölüm Sayısı
|12
|16
|6
|Kapsül Koltuk Kapasitesi
|1090
|1634
|574
|1 Dakikada Aldığı Yol
|5 km
|3 km
|15 km
|Kapasite
|13080
|32680
|2296
Hız Karşılaştırması: Yüksek Hızlı Tren, Shanghai Maglev Treni ve Hyperloop
|Hız (km/sa)
|Yüksek Hızlı Tren
|Yüksek Hızlı Tren (ICE)
|Shanghai Maglev Treni
|Hyperloop
|Tasarım Hızı
|350
|330
|550
|1220 (Teorik)
|İşletim Hızı
|300
|280
|430
|Hazır Değil
|Ortalama Sürat
|250
|200
|290
|965 (Teorik)
HYBERLOOP NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
Gelişen küresel ekonomi ve artan ulaşım ihtiyaçları, insanoğlunu daha hızlı ve güvenli bir şekilde taşıma arayışına yönlendiriyor. Bu doğrultuda ortaya çıkan ve "geleceğin teknolojisi" olarak nitelendirilen "Hyperloop," yeni nesil ulaşım teknolojileri arasında önemli bir konuma sahip.
2013 yılında Elon Musk'ın öncülüğünde tanıtılan Hyperloop konsepti, düşük basınçlı tüpler içinde kapsülleri yüksek hızlarda taşıyan bir ulaşım modelini öneriyor. Bu fikir, sürtünme ve hava direncini minimize ederek yolcuları veya yükleri daha hızlı bir şekilde hedeflerine ulaştırmayı amaçlıyor.
Hyperloop'un temel ilkesi, aerodinamik sürtünmenin çok düşük olması sayesinde tüp içinde yüksek hızlarda seyahat etmeyi mümkün kılar. Bu sayede, mevcut ulaşım biçimlerine kıyasla daha ucuz, hızlı, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor.