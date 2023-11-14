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Rusya Google'a cezayı kesti: 15 milyon ruble

Rusya'da mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google'a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezası verdi. Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 14:38 Güncelleme 14 Kasım 2023, 14:38
Rusya Google’a cezayı kesti: 15 milyon ruble

Rusya, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google'a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

15 MİLYON RUBLE CEZA KESİLDİ
Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

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