Omegle nedir, ne zamandır faaliyet gösteriyor? Omegle kapandı mı, neden? Omegle kurucusu kim?

"Omegle için verilen savaş kaybedildi, ancak internete karşı verilen savaş devam ediyor. Neredeyse tüm çevrimiçi iletişim hizmetleri Omegle ile aynı tür saldırılara maruz kaldı; ve bazıları çok daha büyük kaynaklara sahip çok daha büyük şirketler olsa da, hepsinin bir yerde kırılma noktası var.

Endişem o ki, eğer gidişat kısa sürede tersine dönmezse, aşık olduğum İnternet artık var olmayabilir ve onun yerine, aktif katılım ve gerçek insani bağlantı için çok daha az fırsat sunan, büyük ölçüde pasif tüketime odaklanmış, TV'nin güçlendirilmiş bir versiyonuna daha yakın bir şeye sahip olacağız. Bu size kötü bir fikir gibi geliyorsa, lütfen çevrimiçi haklarınız için mücadele eden bir kuruluş olan Electronic Frontier Foundation'a bağış yapmayı düşünün.

Omegle'ı olumlu amaçlar için kullanan herkese ve sitenin başarısına herhangi bir şekilde katkıda bulunan herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. Sizin için savaşmaya devam edemediğim için çok üzgünüm."