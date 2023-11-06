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Discord çöktü mü? 6 Kasım 2023 Discord neden açılmıyor? Bağlantı hatası sorunu ve çözümü...

Discord dünya genelinde 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan ve ses, metin veya sahne kanalları oluşturabilme özelliği sunan popüler bir platformdur. Fakat akşam saatlerinden itibaren kullanıcılar, mesajlarını gönderememe gibi bağlantı sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Discord çöktü mü sorusu yer alıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 23:19 Güncelleme 06 Kasım 2023, 23:25
Discord çöktü mü? 6 Kasım 2023 Discord neden açılmıyor? Bağlantı hatası sorunu ve çözümü...

Discord çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı. Discord'da bağlantı sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, mesajlarını gönderememe ve 'bağlanıyor' hatası ile karşılaşıyorlar. Sorunun nedeni henüz belirsizken, kullanıcılar durumu Twitter üzerinden paylaşıyorlar.

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord kullanıcıları, mesajlarını gönderememe "bağlanıyor" hatası ve iletişimde yaşanan kesintilerle karşı karşıya kaldı.

Sorunun kaynağı henüz belirsizliğini korurken, Discord kullanıcıları bu sıkıntıları çözüm arayışları içerisine girdi.

DISCORD NEDEN AÇILMIYOR?

nlık mesajlaşma uygulaması Discord'ta kullanıcılar mesajlarının gönderilmediğini ve yavaşlığından şikayetçi olduklarını Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler:

En çok bildirilen sorunlar

63% Sunucu bağlantı
25% Uygulama
13% İnternet sitesi

DİSCORD NEDİR?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.

Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses, metin veya stage kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.

Discord'un en çok bilinen stabil versiyonunun dışında "Public Test Build", "Canary" ve "Development Version" olmak üzere üç adet "gizli" sürümü de mevcuttur. Stabil versiyonunun ve Public Test Build versiyonunun ikonları birbirinin aynısı olmasına rağmen Canary sürümünün ikonu sarı zemin üzerine Discord logosu ve Development Version'un ikonu ise siyah zemin üzerine plan kağıdı desenleri ile Discord logosu şeklindedir. Canary ve Public Test Build versiyonlarında stabil versiyondan daha ileride bir versiyon numarasında sahip oluyorsunuz. Development Version'da ise daha da ileride bir versiyon ve sunucu davetleri gibi bir görüntüye sahip "Build ID" linklerini kullanabiliyorsunuz. Bu linkler doğrultusunda uygulama içinde değişik sürümleri deneyebilir, daha farklı özellikleri test edebilirsiniz.

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