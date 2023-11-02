Instagram çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Instagram neden açılmıyor? İşte tüm merak edilenler...
Instagram çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Instagram neden açılmıyor? İşte tüm merak edilenler...
1 KASIM 2023 İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.
Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.
Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
INSTAGRAM AÇILMIYORSA NE YAPMALI?
🔴Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin.
🔴Yöntem #2: Uygulamanızı ve cihazınızı yeniden başlatın.
🔴Yöntem #3: Cihazın tarih ve saat ayarlarını kontrol edin.
🔴Yöntem #4: Android cihazlarda Instagram uygulamasının önbelleğini silin.