Instagram çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Instagram neden açılmıyor? İşte tüm merak edilenler...

1 KASIM 2023 İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.