Samsung iPhone Oppo Xiaomi marka telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin: Güvenlik açığı tespit edildi

Pek çok insan akıllı telefonlarının işlevselliğini artırmak veya farklı ihtiyaçlarını karşılamak için uygulamaları kullanır. Ancak, bazı sahte uygulamalar görünüşte kullanışlı gibi görünürken aslında kötü niyetli amaçlar taşıyor. Bu tür uygulamalar kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmek veya parasını çalmak amacıyla geliştiriliyor.