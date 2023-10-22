MAVİ TİK KİMLERE VERİLİR? Instagram mavi tik, instagramda var olan hesapların kişi, marka veya kuruluşa ait olduğunu gösteren bir etikettir. Bu etiketin hesabınızda var olması da hesabınızın instagram tarafından onaylandığını göstermektedir.

TWİTTER MAVİ TİK NASIL ALINIR? Eski kurallarda mavi tik almak için hesabınızın onaylanmış olması gerekiyordu. Yeni hesaplarda olduğu gibi bu hesapların da mavi tiki koruması için aylık ödemesi yapması gerekecek. Twitter'daki mavi Onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

TWİTTER BLUE AVANTAJLARI NELERDİR? Twitter Blue aboneleri seçkin özellikler sunan bir abonelik sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme imkanı sunuyor. Twitter Blue ile, reklamsız makale okuma deneyimi sunuluyor. Son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere doğrudan erişmek mümkün oluyor. Okuyucu modu ile uzun Twet dizileri daha rahat okunabilecek. En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilecek ve istediğiniz tweetlere daha kolay ulaşabileceksiniz. Twitter Blue aboneleri 10 dakikaya kadar video yükleyebilecek ve istediği temayı seçebilecek.